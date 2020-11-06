У департаменті Сен-Сен-Дені, що неподалік Парижа, невідомий чоловік погрожував різаком батькам і учням місцевої початкової школи. Інцидент трапився 6 листопада. Чоловіка одразу ж затримали правоохоронці.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Жерара Дарманена, поліція Франції відреагувала дуже швидко. Про це Дарманен повідомив на своїй сторінці у твіттері.

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Він додав, що затриманий становив реальну загрозу і батькам, і дітям початкової школи.

Я відзначаю витримку й оперативність сил правопорядку, які дуже швидко відреагували й затримали небезпечну особу, озброєну різаком, біля початкової школи у Сен-Сен-Дені,

– заявив французький міністр.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви та детальну інформацію про зловмисника.

Департамент Сен-Сен-Дені, де трапився інцидент: карта

У Франції почастішали випадки тероризму

Лише за жовтень 2020 року у Франції скоїли 3 напади , які пов’язують з ісламістським тероризмом, із застосуванням холодної зброї.

, які пов’язують з ісламістським тероризмом, із застосуванням холодної зброї. Уранці в приміщенні церкви Нотр-Дам у Ніцці чоловік із ножем атакував людей, вигукуючи ісламські релігійні гасла, зокрема "Аллах акбар". Поліція зловмисника затримала. Жертвами нападу стали три людини, також є багато поранених. Справою займається антитерористичний комітет французької прокуратури.

Пізніше в іншому французькому місті – Авіньйон – чоловік із ножем намагався напасти на поліцейських. Він також вигукував "Аллах акбар" і погрожував співробітникам поліції. Правоохоронці нападника ліквідували.

Третій напад стався у Саудівській Аравії та був спрямованим на консульство Франції. Напад скоїв озброєний ножем чоловік. У результаті постраждав охоронець дипустанови. А нападника затримала місцева поліція.

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