Поліція Лондона затримала понад 60 учасників протесту проти локдауна
Поліція Лондона затримала понад 60 людей. Вони протестували проти локдауна через пандемію COVID-19.
Для акції люди обрали центральну площу міста. Про це на своїй сторінці у твітері повідомила пресслужба поліції Лондона.
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Затримання були пов'язані з низкою різних правопорушень, зокрема, з порушенням коронавірусних обмежень. Ми очікуємо, що ця кількість зросте,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, протестувальники зібралися на території Оксфорд-Серкус і Ріджент-стріт.
Поліція Лондона наполягала, щоб люди припинили протест та розійшлися по домівках. Однак протестувальники не прислухалися до порад.
Британський уряд дозволив пом'якшити карантинні обмеження на зимові свята. Послаблення локдауну триватиме з 23 до 27 грудня. У ці дні британці зможуть відвідати родичів та зустрітися з найближчими друзями.
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