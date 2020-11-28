Поліція Лондона затримала понад 60 людей. Вони протестували проти локдауна через пандемію COVID-19.

Для акції люди обрали центральну площу міста. Про це на своїй сторінці у твітері повідомила пресслужба поліції Лондона.

Актуально Коли буде локдаун в Україні: версія від міністра Немчінова

Затримання були пов'язані з низкою різних правопорушень, зокрема, з порушенням коронавірусних обмежень. Ми очікуємо, що ця кількість зросте,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, протестувальники зібралися на території Оксфорд-Серкус і Ріджент-стріт.

Поліція Лондона наполягала, щоб люди припинили протест та розійшлися по домівках. Однак протестувальники не прислухалися до порад.

Британський уряд дозволив пом'якшити карантинні обмеження на зимові свята. Послаблення локдауну триватиме з 23 до 27 грудня. У ці дні британці зможуть відвідати родичів та зустрітися з найближчими друзями.