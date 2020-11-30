Без захисної маски у громадських місцях: скільки порушників карантину зловила поліція
За 10 днів правоохоронці оштрафували 8,6 тисячі українців за відсутність масок. Усі вони не дотримувалися правил карантину у громадських місцях.
Штраф за відсутність захисної маски у громадських місцях складає 170 – 255 гривень. Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко на нараді за участю Володимира Зеленського, пише Офіс Президента.
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19 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон про введення штрафів за перебування в громадських закладах і транспорті без захисної маски. Вже 21 листопада закон набув чинності. Маска повинна повністю прикривати ніс і рот.
За порушення маскового режиму правоохоронці склали протоколи.
Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні
- За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 9 946 осіб. Водночас 114 людей померли, а 5 771 пацієнт одужав.
- Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 732 625 осіб, з них 345 149 одужали, летальних випадків –12 327.
- Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, на другому місці Дніпропетровська область.
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