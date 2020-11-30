За 10 днів правоохоронці оштрафували 8,6 тисячі українців за відсутність масок. Усі вони не дотримувалися правил карантину у громадських місцях.

Штраф за відсутність захисної маски у громадських місцях складає 170 – 255 гривень. Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко на нараді за участю Володимира Зеленського, пише Офіс Президента.

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19 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон про введення штрафів за перебування в громадських закладах і транспорті без захисної маски. Вже 21 листопада закон набув чинності. Маска повинна повністю прикривати ніс і рот.

За порушення маскового режиму правоохоронці склали протоколи.

Зверніть увагу! За словами Максима Степанова, за перші 4 дні правоохоронці склали 2 111 постанов про накладання штрафів.

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