У Харкові 21 листопада почали курсувати поліцейські рейди. Правоохоронці перевіряти наявність масок у громадських місцях.

Правоохоронці перевіряють, чи люди у масках в громадських місцях та транспорті. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Поліцейські не одразу виписуватимуть штраф за відсутність маски: коли доведеться заплатити

Наразі не штрафують, лише роблять попередження порушникам.

"Вважаю, що маски в громадських місцях просто необхідно носити. Я медик, і я інформована. Може, це якось допоможе стримати нашу епідемію. Я тільки за, і нехай штрафують. Тому що людей наших по-іншому ніяк не примусити", – сказала харків'янка Лариса.

Так лише за пів години копи попросили дістати із кишень маски десяток людей. Усі вони стояли на зупинках громадського транспорту без засобів захисту.

Поліція перевіряє маски у громадських місцях: дивіться відео 24 каналу

Штрафи за відсутність маски: що відомо

Від суботи, 21 листопада, в Україні починають штрафувати за відсутність маски. Відповідний закон набрав чинності.

Тепер відсутність маски на обличчі у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину прирівнюється до адміністративної відповідальності. За це доведеться викласти вид 170 до 255 гривень.

Водночас у законі прописано, маска має закривати рот і ніс.



Штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу