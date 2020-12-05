В Одесі правоохоронці почали службове розслідування щодо можливої причетності поліціянта до травмування нардепки. Подія трапилася під час засідання Одеської обласної ради 4 грудня 2020 року.

Народна депутатка звернулася до медиків із забоєм плеча. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

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За словами депутатки, її травмував поліцейський під час конфлікту на сесії обласної ради. Про інцидент правоохоронцям повідомили саме медики. Водночас депутатка до Нацполіції не зверталась.

У пресслужбі повідомили, якщо потерпіла подасть заяву до правоохоронних органів, то вирішуватимуть питання про правову кваліфікацію події.

За вказаним повідомленням призначать службове розслідування,

– заявив начальник поліції регіону Олег Бех.