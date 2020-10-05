Поліція давно перевіряла причетність чоловіка на ім'я Максим Зотов до вбивства журналіста Павла Шеремета. Нову версію загибелі Шеремета оприлюднили раніше в ЗМІ.

Цю версію перевіряли ще на перших етапах слідства. Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Справа вже в суді та поліція не має права її коментувати,

– зазначив Клименко.

Що відомо про нову версію вбивства Шеремета

Розслідування щодо нової версії вбивства раніше оприлюднили в ЗМІ. Журналісти стверджували, що Марина Мацюк у 2016 році звернулась до правоохоронців та розповіла, що Максим Зотов зізнався їй у вбивстві Шеремета. Жінка зазначила, що потім Зотов пропонував їй 50 тисяч доларів за мовчання.

Крім того, розслідувачі дослідили, що Зотов пов'язаний із колишнім міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. Ексміністр нібито просив у Шеремета, аби той допоміг йому повернутись в українську політику. За інформацією ЗМІ, Клименку та Шеремету тоді не вдалось домовитись. Саме після цього журналіст загинув.

Раніше представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко стверджував, що правоохоронці відкинули цю версію через давній конфлікт Мацюк із Зотовим.

Вбивство Шеремета: коротко