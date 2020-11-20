Поліція Херсонської області розшукує братів Сергія та Дмитра Кальченків. Їх підозрюють в організації резонансного замовного вбивства бізнесмена Ігоря Пащенка.

Імена ймовірних кілерів оголосили після того, як затримали посередника у цьому злочині. Про це повідомляє Національна поліція.

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Прикмети підозрюваних

Кальченко Сергій Миколайович, 1984 року народження. На вигляд 30 – 35 років, зріст 180 – 185 сантиметрів, спортивної статури, обличчя овальне, волосся темне, коротке, очі темні, брови темні, густі, дугоподібні, ніс прямий з вигнутою спинкою, вуха прилеглі, губи повні.

Кальченко Сергій – розшукується поліцією / Фото Нацполіції

Особливі прикмети: наявні родимки на підборідді ліворуч та родимка на правій щоці розміром до 0,5 сантиметрів.

Кальченко Дмитро Миколайович, 1977 року народження. На вигляд 40 – 45 років, зріст 175 – 180 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне, коротке, очі темні, брови темні, густі, дугоподібні, ніс прямий з вигнутою спинкою, вуха прилеглі, губи середньої повноти.

Кальченко Дмитро – розшукується поліцією / Фото Нацполіції

Поліція закликає людей, які володіють інформацією про розшукуваних, повідомити її за номерами – (0552) 45-90-70, (095) 27-86-004, (099) 05-09-700 або "102". Анонімність гарантується.

Вбивство Ігоря Пащенка у Херсоні: що відомо

Ігоря Пащенка розстріляли 24 квітня 2018 року в Херсоні.

Також тоді поранили охоронця бізнесмена.

Пащенко мав бізнесовий конфлікт з екснардепом від "Партії регіонів" та ексмером Володимиром Сальдом .

. У Дніпрі 11 листопада 2020 року правоохоронці знайшли причетного до вбивства у Херсоні бізнесмена Ігоря Пащенка у 2018 році. Затриманий був посередником між замовником і кілером.

За даними видання "Мост", прізвище Пащенка в місті стало відомим після того, як колишній мер Херсона Володимир Сальдо опинився в Домініканській в'язниці. Тоді він звинувачував брата Пащенка Дениса у власному викраденні. Своєю чергою Денис Пащенко заявляв, що він жертва. Після цього частина об'єктів, які фактично належали Сальду, були переоформлені на Ігоря Пащенка.

До слова, ексмера Херсона українські правоохоронці підозрювали у державній зраді та співпраці із ФСБ РФ. Нині Сальдо знову балотувався в мери Херсона й вийшов до другого туру виборів, але програв боротьбу Ігорю Колихаєву.