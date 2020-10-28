Правоохоронці розшукують агресивних українофобів, які накинулися на жінку в маршрутному таксі через те, що вона розмовляла державною мовою. Конфлікт стався 26 жовтня.

Про відкриту щодо пригнічення україномовної жінки кримінальну справу повідомили у поліції Донеччини. Про інцидент, як стверджують копи, вони дізналися "під час моніторингу інтернет-ресурсів".

Дивіться також У Слов'янську адекватні люди, а не як ви, україночка: на жінку накинулися через українську

Судячи з повідомлення правоохоронців, питання недотримання карантинних заходів їх не цікавить.

Що відомо про гучний конфлікт у маршрутці Слов'янська

Потерпіла пасажирка зробила українською зауваження жінці, яка їхала громадським транспортом без маски. У відповідь чимала кількість пасажирів влаштували справжнє цькування жінки через її мову. Агресивний чоловік і зовсім кілька разів намагався простягати до неї руки.

Розпалювання національної ворожнечі

За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян та розпалювання національної ворожнечі. Якщо винних знайдуть та засудять, їм загрожує штраф або до трьох років тюрми.

Говорити українською небезпечно

Слід зазначити, що на Донбасі попри відкриту російську агресію майже щодня утискають патріотів та пригнічують українську. Через агресивно проросійськи налаштованих жителів та постійні етери пропагандистських телеканалів розмовляти державною мовою насправді небезпечно. Так, у грудні 2019 підлітки забили до смерті волонтера Артема Мірошниченка. За даними активістів та журналістів, є всі підстави вважати, що із ним розправилися саме через українську мову. Втім, поліцейські відмовилися кваліфікувати справу як вбивство, вчинене на ґрунті національної ненависті.