Ексміністр МОЗ Олександр Квіташвілі звернувся у поліцію через смерть своєї 35-річної дружини Анастасії Островської. Чиновник припускає, що у смерті жінки винні медики приватної лікарні у Києві.

Правоохоронці відкрили провадження за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Києва.

Важливо Після операції померла дружина ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі

Для встановлення остаточної причини смерті киянки призначили експертизи. Також слідчі направили клопотання до суду на отримання необхідної медичної документації із закладу у якому лікувалась померла,

– кажуть поліцейські.

Що загрожує медикам

Якщо вину медиків доведуть, їм загрожує ув'язнення на строк до 2 років.

Наразі поліцейські проводять слідчі дії для встановлення обставин трагедії.

Що відомо про смерть Островської