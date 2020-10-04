Близько 2 тисяч людей повеселилися у Харкові 3 жовтня на концерті української співачки Ольги Полякової. Масовий захід команда Геннадія Кернеса організувала нібито до Дня вчителя. Поліція вже відкрила кримінальне провадження через порушення карантину.

Правоохоронці заявили, що про майбутній концерт дізналися ще 1 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Що каже поліція

Тоді правоохоронці зареєстрували інформацію в єдиному обліку заяв і повідомлень. Вони також надіслали листа до райадміністрації. У зверненні поліцейські попросили надати їм інформацію про організатора заходу, а також приблизну кількість учасників.

Концерт на стадіоні дитячо-юнацької спортшколи №5 відвідали 40 правоохоронців. Вони нагадували людям про карантинні заходи, а також фіксували протиправні дії організаторів концерту.

Під час концерту люди були без масок і не дотримувалися дистанції / Фото пресслужби міскради Харкова

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Якщо вину організаторів доведуть, їм загрожує від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Що відомо про концерт Полякової у Харкові

30 вересня на Харківщині зафіксували рекордну кількість заражених – 546 осіб за добу.

Концерт відбувся 3 жовтня.

Перед виступом Полякова закликала шанувальників одягнути захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції, однак чимало глядачів проігнорували її слова.

На сайті міськради Харкова зазначено, що саме команда чинного мера Геннадія Кернеса організувала захід для вчителів.

Заступник Кернеса Ігор Терехов навіть озвучив привітання для педагогів від імені мера.

Очільник українського МОЗ Максим Степанов раніше заявляв, що "масові заходи є одним із основних чинників розповсюдження коронавірусної хвороби".

Зауважимо, від 5 жовтня Харків перебуває в помаранчевій зоні карантину. За таких умов для масових заходів діють спеціальні обмеження: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.