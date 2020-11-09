Поліцейські у Харкові відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Геннадія Кернеса. Зробили це на основі отриманого звернення.

Із відповідною заявою до поліцейських звернувся керівник однієї з громадських організацій. Про це повідомляє пресслужба поліції Харкова.

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Він заявив, що з 61-річним міським головою Харкова відсутній зв’язок. Крім того, невідомо, де він перебуває.

Слідчі Шевченківського відділення поліції 9 листопада відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "безвісти зниклий". У поліції додали, що наразі перевіряють інформацію.

Чому виникли такі припущення