Поліція відкрила справу за фактом зникнення Кернеса: що відомо
Поліцейські у Харкові відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Геннадія Кернеса. Зробили це на основі отриманого звернення.
Із відповідною заявою до поліцейських звернувся керівник однієї з громадських організацій. Про це повідомляє пресслужба поліції Харкова.
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Він заявив, що з 61-річним міським головою Харкова відсутній зв’язок. Крім того, невідомо, де він перебуває.
Слідчі Шевченківського відділення поліції 9 листопада відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "безвісти зниклий". У поліції додали, що наразі перевіряють інформацію.
Чому виникли такі припущення
- 4 листопада міська територіальна виборча комісія Харкова оголосила Кернеса харківським мером. Він здобув перемогу у першому турі з результатом 60,34%, очоливши місто вже втретє.
- Однак виборчі перегони Кернес провів у лікарні. Спершу він був у Харкові, а згодом у берлінській клініці "Шаріте". Туди його доставили через загострення хронічних захворювань у результаті коронавірусу.
- Впродовж останніх двох місяців періодично виникають чутки про смерть Кернеса. Але, за даними Харківської міськради, він живий і йде на поправку.
- До слова, востаннє його бачили на публіці в День міста Харкова – 23 серпня 2020 року.
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