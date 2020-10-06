Поліція Луганської області відзвітувала щодо розслідування лісових пожеж. Наразі правоохоронці відкрили вже 11 кримінальних проваджень за фактами лісових пожеж. Крім того, поліція встановила 4 основні джерела займання.

Про перебіг розслідування пожеж у Луганській області розповіла речниця обласної поліції Тетяна Погукай у своєму фейсбуці. Важливо Пожежі на Луганщині – більшість основних осередків ліквідували: останні новини – відео, фото Нині на Луганщині відкриті 11 кримінальних проваджень за статтею про порушення вимог пожежної безпеки. Ці справи розслідують працівники 10 різних відділків поліції. Крім того, правоохоронці встановили 4 ймовірні джерела займання: у селі Смоляніновому Новоайдарського району – займання під лінією високовольтної електромережі, яке сталось 1 жовтня;

Новоайдарського району – займання під лінією високовольтної електромережі, яке сталось 1 жовтня; у селах Половинкине й Запорізьке Старобільського району – ймовірною причиною загоряння сухої трави й лісового насадження стало замикання проводів високовольтної електромережі внаслідок сильних поривів вітру;

й Старобільського району – ймовірною причиною загоряння сухої трави й лісового насадження стало замикання проводів високовольтної електромережі внаслідок сильних поривів вітру; у місті Щастя Новоайдарського району – займання трапилося під лінією високовольтної електромережі увечері 30 вересня;

Новоайдарського району – займання трапилося під лінією високовольтної електромережі увечері 30 вересня; у селищі Білокуракиному – внаслідок необережного поводження з вогнем 60-річної місцевої мешканки, яка розпалила багаття на своєму огороді, щоб випалити бур'ян і суху траву, вогнище перекинулося на суху вербу, що була неподалік огороду. Коротко про пожежі на Луганщині: Вони тривають ще з вересня. На значній частині Луганської області горять ліси й лісова підстилка. Нині загальна площа пожеж перевищує 22 тисячі гектарів землі. Багато тисяч гектарів вогонь вже пройшов.

Внаслідок пожеж загинули 11 людей. Ще 19 людей постраждали й потребували медичну допомогу. З них 18 госпіталізували до медичних закладів.

За час ліквідації страшних пожеж до цього процесу залучали тисячі людей. Зокрема понад 1,1 тисячі військових, майже 800 рятувальників і понад 500 працівників поліції і Нацгвардії.