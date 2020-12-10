В Одесі та Києві копи затримали банду, яка викрадали людей на замовлення кримінальників з Росії
Угрупування з 12 зловмисників діяло по всій Україні, однак зосередилися його діяльність у Київській та Одеській областях. 10 підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів затримали спецпризначенці.
Ще двох учасників організованої банди перебувають у розшуку, повідомили у пресслужбі МВС України. Членів угрупування підозрюють у розбійних нападах та викраденні людей.
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Від 20 тисяч гривень до 800 тисяч доларів
За даними слідчих, лідер та учасники угрупування, яке мало "філіали" – в Одесі та Києві – є іноземцями. Їх підозрюють у численних вимаганнях грошей у людей, а також у викраденнях з метою викупу або вчинення дій на користь замовників. Суми, які вимагали зловмисники, коливаються від невеличких 20 тисяч гривень до захмарних – о 800 тисяч доларів.
Зловмисників затримували окремими групами / Фото пресслужби національної поліції
Як затримували членів угрупування
Спочатку поліцейські разом зі спецпризначенцями затримали лідера організації та її 4 учасників. Ще 4 зловмисників депортували за межі України, оскільки вони порушували міграційні закони.
Під час ще одного етапу спецоперації правоохоронці затримали ще 5 підозрюваних.
Що інкримінують підозрюваним
Під час обшуків в авто затриманих та за місцями їх проживання слідчі вилучили чималу кількість зброї та набої, ножі, записи з планами злочинів, гроші, розписки та інші докази протиправної діяльності.
Члени банди були озброєні / Фото пресслужби Національної поліції
Наразі 2 фігурантам справи повідомили про підозри у створенні злочинної організації та вимаганні. Ще 3 чоловіків підозрюють у таких саме злочинах, але ще й у викраденні людини.
Незабаром всім затриманим оберуть запобіжні заходи.
Дивіться відео затримання членів бандитського угрупування в Одесі та Києві:
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