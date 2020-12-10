Угрупування з 12 зловмисників діяло по всій Україні, однак зосередилися його діяльність у Київській та Одеській областях. 10 підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів затримали спецпризначенці.

Ще двох учасників організованої банди перебувають у розшуку, повідомили у пресслужбі МВС України. Членів угрупування підозрюють у розбійних нападах та викраденні людей.

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Працювали вони під "дахом" російських кримінальних авторитетів.

Від 20 тисяч гривень до 800 тисяч доларів

За даними слідчих, лідер та учасники угрупування, яке мало "філіали" – в Одесі та Києві – є іноземцями. Їх підозрюють у численних вимаганнях грошей у людей, а також у викраденнях з метою викупу або вчинення дій на користь замовників. Суми, які вимагали зловмисники, коливаються від невеличких 20 тисяч гривень до захмарних – о 800 тисяч доларів.



Зловмисників затримували окремими групами / Фото пресслужби національної поліції

Як затримували членів угрупування

Спочатку поліцейські разом зі спецпризначенцями затримали лідера організації та її 4 учасників. Ще 4 зловмисників депортували за межі України, оскільки вони порушували міграційні закони.

Під час ще одного етапу спецоперації правоохоронці затримали ще 5 підозрюваних.

Що інкримінують підозрюваним

Під час обшуків в авто затриманих та за місцями їх проживання слідчі вилучили чималу кількість зброї та набої, ножі, записи з планами злочинів, гроші, розписки та інші докази протиправної діяльності.



Члени банди були озброєні / Фото пресслужби Національної поліції

Наразі 2 фігурантам справи повідомили про підозри у створенні злочинної організації та вимаганні. Ще 3 чоловіків підозрюють у таких саме злочинах, але ще й у викраденні людини.

Незабаром всім затриманим оберуть запобіжні заходи.

Дивіться відео затримання членів бандитського угрупування в Одесі та Києві: