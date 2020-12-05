Правоохоронці затримали 2 підозрюваних у вбивстві українського музиканта Олександра Дерев'янка. Тіло митця знайшли 5 грудня у Київській області.

Підозрювані могли вчинити вбивство, щоб заволодіти майном музиканта. Зокрема, грошима та 2 квартирами. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі вбивства

Підозрювані проникли до квартири убитого ще 22 листопада. Правоохоронці заявляють, що чоловіка спершу побили, а тоді задушили.

Згодом нападники заволоділи документами на квартири Дерев'янка.

Щоб приховати сліди вбивства, підозрювані обмотали тіло музиканта ковдрою та картоном, а тоді вивезли його у гараж.

Правоохоронці стверджують, що нападники збиралися залити тіло бетоном.

Чоловікам вже повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство.

Якщо їхню вину доведуть, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення.

Зверніть увагу! Дерев'янко зник ще 22 листопада. Небайдужі люди організували пошук музиканта. Детальніше читайте тут.



Затримання підозрюваних у вбивстві Олександра Дерев'янка / Фото Пресслужби Київської міської прокуратури

Хто такий Олександр Дерев'янко

Дерев'янко – відомий музикант та аранжувальник.

Чоловікові було 65 років.

Останні роки він працював з дому, тому близьких дуже здивувало його загадкове зникнення.



Олександр Дерев'янко / Фото Dtp.kiev