Боровся з вогнем, а потім за гроші став палити авто: поліція затримала пожежника-перевертня
Правоохоронці знайшли паліїв автівок. Вони за гроші знищували елітні машини в Одесі. Один зі зловмисників це "професіонал" – раніше працював пожежником в ДСНС.
Як виявилось, це робили не одесити, а "гастролери" з Дніпропетровської області. Про затримання повідомляє прокуратура Одеської області.
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На замовлення палії повністю знищили три елітні авто, які належали підприємцям. Загальна сума збитків складає понад один мільйон гривень.
Правоохоронці затримали всю "банду". Один з членів групи виявився кадровим пожежником, який ділився досвідом з іншими.
Колишнього пожежника під конвоєм вже відвезли до Одеси.
Затриманий пожежник-перевертень / Фото Одеської обласної прокуратури
Одна зі спалених машин / Фото Одеської обласної прокуратури
А так вона виглядала після пожежі / Фото Одеської обласної прокуратури