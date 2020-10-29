Правоохоронці знайшли паліїв автівок. Вони за гроші знищували елітні машини в Одесі. Один зі зловмисників це "професіонал" – раніше працював пожежником в ДСНС.

Як виявилось, це робили не одесити, а "гастролери" з Дніпропетровської області. Про затримання повідомляє прокуратура Одеської області.

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На замовлення палії повністю знищили три елітні авто, які належали підприємцям. Загальна сума збитків складає понад один мільйон гривень.

Правоохоронці затримали всю "банду". Один з членів групи виявився кадровим пожежником, який ділився досвідом з іншими.

Колишнього пожежника під конвоєм вже відвезли до Одеси.

Затриманий пожежник-перевертень / Фото Одеської обласної прокуратури

Одна зі спалених машин / Фото Одеської обласної прокуратури

А так вона виглядала після пожежі / Фото Одеської обласної прокуратури