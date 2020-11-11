Водія іномарки, яка ввечері 10 листопада виїхала на зупинку громадського транспорту на проспекті Небесної Сотні в Одесі, вирішили затримати правоохоронці. У справі фігурує також власник BMW, який міг "підрізати" Toyota.

Другого водія правоохоронці наразі не планують ні в чому звинувачувати, він проходить по справі як свідок. Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Слідчі стверджують, що аварія могла статися саме через перевищення швидкості водієм Toyota.

Подробиці жахливої ДТП в Одесі

За попередніми даними правоохоронців, аварія сталася у той момент, коли перед водієм Toyota, який рухався по проспекту Небесної Сотні, почав повертати автомобіль BMW. Щоб не влетіти у іншу іномарку, водій "японця" викрутив кермо вправо та виїхав у зупинку з людьми.

Власника другої машини правоохоронці знайшли сьогодні в Черкаській області. Його привезли до Одеси на допит у якості свідка. Уточнювати статус чоловіка правоохоронці хочуть після проведення транспортно-трасологічної, автотехнічної і відеотехнічної експертиз.

Чужа машина

Легковик, який збив людей на зупинці, належить родичам затриманого водія.

Самому ж затриманому незабаром збираються повідомити про підозру в порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до травмування людей. Якщо його провину визнають судді, йому загрожує від 3400 до 8500 гривень штрафу, до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження волі.