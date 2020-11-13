Правоохоронці встановили особу водія, який їхав поруч із машиною громадянина Єгпиту Хенді Алі в момент жахливого наїзду на людей. За словами підозрюваного іноземця, цей чоловік зачепив його автівку.

Наразі чоловік 1998 року народження проходить у кримінальній справі як свідок, повідомили у поліції Харківської області. Але його юридичний статус може змінитися.

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Машину мешканця Харкова вилучили, оглянули та відправили на штрафмайданчик.

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Як стверджують слідчі, встановити більш повну картину їм допомогли записи з камер відеоспостереження. На них відображено, як 7 листопада одночасно з машиною затриманого рухалася Volkswagen Jetta. Водій цієї машини почав перелаштовуватися ліворуч у ліву смугу, по якій їхав Volkswagen Passat Хенді Алі.

Чи причетний другий учасник ДТП до збиття людей, правоохоронці планують з'ясувати після проведення експертних досліджень.

Наразі ж у слідчому ізоляторі перебуває лише 22-річний Алі. Він мав бути в СІЗО через справу про бійку з застосуванням холодної зброї. Але він вийшов під заставу. За даними правоохоронців, його 26 разів притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

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