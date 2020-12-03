Правоохоронці перевірили майже 5 тисяч закладів у Києві за 3 тижні функціонування карантину вихідного дня. У деяких випадках поліція діяла на підставі статті про порушення санітарно-гігієнічних норм.

Поліцейські під час карантину вихідного дня вдавалися до жорстких заходів, якщо заклади громадського харчування відмовлялися реагувати на їх вимоги. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів керівник Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

Цікаво Як під час пандемії люди підуть до церкви на Різдво: відповідь поліції

Що сказав Крищенко

Те, чи виписувала поліція штрафи ресторанам, залежало від реакції закладів. Більшість з них закривалися одразу після приїзду поліцейських.

Значна кількість ресторанів діяли за принципом "приїдуть – не приїдуть", "побачать – не побачать". Багато хто маскувався: зовнішнє освітлення гасили, штори якісь щільні вішали, людей запускали з іншого входу,

– пояснив Крищенко.

Правоохоронці складали на власників таких закладів адмінпротоколи.

Деякі заклади принципово не впускали поліцію

За словами Крищенка, деякі ресторани демонстративно не пропускали правоохоронців.

"Тут ми вже використовуємо процесуальні заходи: у нас є стаття 325 Кримінального кодексу. Вона дає можливість проводити невідкладні слідчі дії. Це стаття про порушення санітарно-гігієнічних норм, які можуть призвести до масових захворювань", – зауважив поліцейський.

Зверніть увагу! За період дії карантину вихідного дня поліція оштрафувала 714 закладів. Серед них були ресторани, нічні клуби, торговельно-розважальні центри та хостели. Крім того, за фактами порушень правоохоронці відкрили 3 кримінальні справи.