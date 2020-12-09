Про посаду президента в Україні, телеканали Віктора Медведчука, недоліки команди Володимира Зеленського – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською спілкувався політтехнолог Сергій Гайдай.

Також обговорювали рівень професійності міністр внутрішніх справ Арсена Авакова. Гайдай в ефірі 24 каналу запевнив, що у порівнянні з іншими його колегами – "він розумніший".

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Про посаду президента в Україні

Один мій знайомий сказав, що місія у Президента України Володимира Зеленського все ж таки є – остаточна десакралізація президентської влади. Можливо, нас чекає дискурс і зміни. Можливо, для нас вихід – парламентсько-прем'єрська республіка, адже по-іншому в нас не виходить.

Сильний президент, такий як Петро Олексійович (Порошенко – 24 канал) чи Кучма – це погано. Ми постаємо проти цього. Водночас слабкий президент – це велика загроза. Загроза в тому, що люди можуть багато чого втрачати.

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У маркетингу є дуже важлива дискусія щодо 2 підходів:

Спитай у людей, що вони хочуть, і зроби це. Це зона, де неможливо перемогти в конкуренції. Підхід Стіва Джобса – люди ніколи тобі не скажуть, що їм потрібен телефон без кнопок. Запропонуй їм і скажи, що без нього ви не виживете – у політиці це дуже важливо.

Має бути не один президент, а цілий політичний клас, який казатиме, яка модель для нас краща. Конкуренція партії компенсує багато загроз в парламенті. Можливо, парламент повинен бути двопалатним. Кожна громада може мати представника в парламенті. Треба подивитись, як все відбувалось в інших країнах.

Про телеканали Медведчука

Проросійський реванш повернув майже політично померлого Медведчука, зробив йому реанімацію. Все почалося з його офіційного статусу, що він людина, яка відповідає за перемовини з Путіним – він єдиний, хто майже кожного дня літав з Путіним.

Йому (Медведчуку –, 24 канал) повернули чи передали бізнес під управління, як мінімум 3 телеканали. Я точно знаю, що спочатку вони відійшли під контроль адміністрації Порошенка.

Детальніше про повернення Медведчука у політичне життя – читайте тут.

Про недоліки команди Зеленського

Я не бачу біля президента сильної команди. Він слабкий саме завдяки цьому. Є головна порада – не веди ніколи в політику і в політичну команду своїх знайомих, для звичайної людини це нормально.

Треба вести незнайомих людей, фахових, які можуть тобі казати "ні". Президент такого не зробив, таких людей він не знайшов. Ба більше, зараз ці люди переважно критикують його і його оточення каже, що це ворог.

Чому команда Зеленського є слабкою, про це читайте за посиланням.

Про Арсена Авакова

Мені здається, що ми – країна непочатих реформ. Реформа силової структури, яка не відбулась завдяки Авакову, це проблема.

З іншого боку, Аваков на фоні всіх інших виглядає більш-менш людиною розумною та логічною. В його діях я бачу логіку. В України немає демократії в її прямому значенні. Адже демократія – це влада народу. Коли кожен виборець може дуже ефективно впливати на політиків.

Про характер, професійність та дії Авакова – читайте тут.