Політтехнологу Шклярову дозволили виїхати з Білорусі: про це просив держсекретар США
Американському політтехнологу білоруського походження Віталію Шклярову 27 жовтня дозволили виїхати з країни. Про це особисто просив держсекретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з Олександром Лукашенком.
Віталія Шклярова звинуватили у зв'язках з білоруською опозицією і затримали 29 липня в Гомелі. Наразі чоловік вже виїхав за межі Білорусі, про це пише TUT.BY.
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Адвокат політв'язня Антон Гашинський повідомив, що наразі Шкляров все ще перебуває під слідством та має підписку про нерозголошення.
Сторона захисту написала клопотання про дозвіл на виїзд. Його задовольнили, відтак чоловік зараз поїхав до своєї родини. Там він планує відновитися, адже під час перебування в СІЗО перехворів на коронавірус.
Те, що задовольнили клопотання про дозвіл на виїзд, безумовно, наслідок дзвінка Помпео. Саме звільнення Віталія було основною метою і причиною дзвінка,
– зазначив адвокат Шклярова.
Що відомо про Віталія Шклярова
- Політтехнолог народився в Білорусі, має американське громадянство. Шкляров позиціонує себе як американський, німецький та російський політичний консультант.
- Він працював над кампаніями колишнього президента США Барака Обами і сенатора Берні Сандерса. Також був радником Ксенії Собчак на президентських виборах 2018 року.
- Шклярова затримали 29 липня в Гомелі за те, що він нібито співпрацював з політичною опозицією. 10 вересня політтехнолог був одним з учасників зустрічі в СІЗО Лукашенка з опозицією.
- Після цього йому змінили запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.