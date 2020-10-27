Американському політтехнологу білоруського походження Віталію Шклярову 27 жовтня дозволили виїхати з країни. Про це особисто просив держсекретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з Олександром Лукашенком.

Віталія Шклярова звинуватили у зв'язках з білоруською опозицією і затримали 29 липня в Гомелі. Наразі чоловік вже виїхав за межі Білорусі, про це пише TUT.BY.

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Адвокат політв'язня Антон Гашинський повідомив, що наразі Шкляров все ще перебуває під слідством та має підписку про нерозголошення.

Сторона захисту написала клопотання про дозвіл на виїзд. Його задовольнили, відтак чоловік зараз поїхав до своєї родини. Там він планує відновитися, адже під час перебування в СІЗО перехворів на коронавірус.

Те, що задовольнили клопотання про дозвіл на виїзд, безумовно, наслідок дзвінка Помпео. Саме звільнення Віталія було основною метою і причиною дзвінка,

– зазначив адвокат Шклярова.

Зверніть увагу! Держсекретар США Майк Помпео 24 жовтня зателефонував самопроголошеному чинному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Він, зокрема, закликав звільнити громадянина США Віталія Шклярова та висловив підтримку білоруській опозиції.

Що відомо про Віталія Шклярова