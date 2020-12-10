В окупованому Криму політв'язня Ескендера Сулейманова утримували у СІЗО у Сімферополі в одній камері з хворим на туберкульоз. Наразі бранцю Кремля не видають результати двічі проведеного флюорографічного обстеження.

Сулейманов декілька разів просив, щоб його обстежили ще раз. Про це політв'язень розповів своєму адвокату Рустему Кямілеву, повідомляє "Кримська солідарність".

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Тиждень тому була перевірка. Ескендеру зробили повторну флюорографію, однак про результати не говорять. Замовчування результатів викликає підозри,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, за словами адвоката, камера, у якій перебуває Сулейманов – дуже холодна. Передати політв'язню обігрівач рідним заборонили.

Що відомо про справу Сулейманова

У 2019 році Сулейманова заарештували за те, що він нібито був причетним до діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір у Криму. Тоді ж затримали ще 24 кримськотатарських громадських активістів.

У липні 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій закликав Росію звільнити всіх українських політв'язнів, зокрема, кримських активістів.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" політичними в'язнями.

Зверніть увагу! "Хізб ут-Тахрір" – міжнародна ісламська політична партія. Вона публічно функціонує у Європи та США. Партія заборонена у Росії.