У свіжому випуску "Ти дивись!" за 2 листопада – у Дніпрі чоловік повіз на таксі вагітну дружину в пологовий будинок. Втім, доїхати до нього вони так і не встигли. Жінка змушена була народжувати у машині просто посеред дороги. У Харкові хлопці вирішили погратися на недобудованій багатоповерхівці. Це набагато небезпечніше, ніж займатися паркуром на звичайних будівлях.

Також у випуску "Ти дивись" на 24 каналі:

В Одесі екстремальний підхід продемонстрували місцеві вантажники. Через те, що шафа була завеликою, аби занести її в квартиру по сходах, вони вирішили доставити її "повітрям".

У Києві жінка на очах багатьох людей кілька хвилин намагалася зістрибнути з 12 поверху багатоповерхівки. На щастя, поки вона наважувалася зробити останній крок – прибув наряд поліції.

В Одесі чоловік виліз на високовольтну електроопору і спробував схопитися за дроти під високою напругою. Він отримав удар струмом, лікарям не вдалося врятувати одесита.

У містечку Валки, що на Харківщині, перед місцевими виборами влада організувала ремонти доріг.