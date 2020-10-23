Польща, Грузія, Хорватія та ще 4 країни стали "червоними": перелік
Міністерство охорони здоров'я розширило перелік країн, що потрапили до червоної зони через погіршення епідеміологічної ситуації. Загалом "червоною" стала 51 країна.
Серед "червоних" країн є чимало сусідів України. Про це повідомляє сайт МОЗ України.
Важливо Євросоюз рекомендував низці країн зняти обмеження на поїздки: перелік
Які країни потрапили до червоної зони
- Польща,
- Грузія,
- Хорватія,
- Словаччина,
- Боснія і Герцоговина,
- Австрія,
- Португалія.
Яка ситуація з COVID-19 у цих країнах
- У Польщі щодня фіксують понад 8 000 хворих, а за минулу добу цей показник сягнув 12 107 випадків. З 24 жовтня вся Польща стане червоною зоною через епідемію COVID-19 – карантинні обмеження введуть на два тижні.
- У Грузії також збільшилася кількість нових випадків COVID-19 за добу. Від початку пандемії недугу у Грузії підхопили понад 24,5 тисячі людей.
- Хорватія та Словаччина відзначили рекордною кількістю нових випадків коронавірусу. Попри це, Хорватія вже заявила, що поки не розглядає введення жорстких обмежувальних заходів.
- Влада Боснії та Герцеговини запровадила нові обмежувальні заходи, щоб спробувати взяти під контроль поширення COVID-19, а носіння масок поза домом з 21 жовтня стало обов'язковим.
- Уряд Австрії оголосив про посилення карантину для стримання епідемії коронавірусу, але поки без жорстких обмежень, у порівнянні з тими, що вже запровадили низка країн.
- Тим часом у Португалії зафіксували понад 100 тисяч хворих. Наразі активними хворими залишаються 39 696 випадків COVID-19, вилікувалися майже 60 тисяч пацієнтів.