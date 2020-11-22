Процеси в Польщі, відзначає у своєму матеріалі Європейський центр міжнародних відносин, все більше нагадує російські. Також присутні спільні риси з Україною та Білоруссю.

Звичайний осінній вечір. На вулиці збираються люди і марширують з гаслами та закликами про відставку уряду. А потім їх починають бити, а поліції ніде не видно. Що це – флешбек до Києва-2014? Може Мінськ або Москва? Ні, це Варшава – столиця п'ятої за розмірами країни ЄС.

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Поляки були злі, бо Конституційний суд щойно скасував майже всі аборти в країні. 24 канал переклав матеріал Європейського Центру з Міжнародних Відносин, щоб подивитись, як Польща стає Росією.

"Право і справедливість": церква – це влада

Анджей Дуда та Папа Римський Франциск / Фото FT

Спочатку була близькість з авторитарною Угорщиною Віктора Орбана. Ярослав Качінський, лідер партії "Право і Справедливість" (або ПіС) завжди любив бути "в клубі" Орбана. В ньому, лідери-націоналісти кидали виклик Брюсселю. Але це очевидні порівняння.

У тому як ПіС трактує демократію, керує державною машиною, дивиться згори вниз на своїх громадян та антагонізує їх, намагається душити протести – проглядається тактика Росії, Білорусі або України до 2014 року. Навіть швидкий огляд дій польского уряду показує, як вони наслідують авторитарних пострадянських керманичів.

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Коли "ПіС" отримали владу у 2015 році, вони майже відразу взяли під контроль судову систему. Останні акції протесту були викликані рішенням найвищого суду – Конституційного. але протестувальники більш ніж впевнені – накази прийшли від партії. Така картина різко нагадує про Росію або Білорусь (та й Україну більшою мірою – 24), де суди є залежними. Мало хто вірить, що суди над противниками Путіна чи Лукашенко проходять без відома та участі цих лідерів.

На ранньому етапі протестів жінки зривали служби в соборах, протестуючи проти завеликого впливу церкви на політику та їх відкритої підтримки заборони на аборти. Звісно, реакція була негайною: у зверненні по телебаченню, Качинський закликав своїх прибічників йти захищати церкви "за будь-яку ціну".

Він також закинув, що протестувальники були підготовлені та натреновані, а їх головна мета – знищити Польщу. Тут можна зловити дежавю, бо в РФ та Білорусі мітинги часто критикують як проплачені або інспіровані Заходом. Так і в Польщі: Захід зображається ворогом, щоб підірвати легітимність протестів.

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В Росії Церква це частина державної машини / Фото Foreign Policy

Формально Росія – секулярна держава, але її Православна Церква дуже сильно з нею пов'язана. Тож на практиці, розділення майже немає. За останнє десятиліття, РПЦ активно захищає консервативні цінності.

Знаменитий суд над групою Pussy Riot у 2012 році – яскрава цьому демонстрація. Перформанс був націлений більше на президента Путіна ніж на саму РПЦ. Але лідер Росії втрутився, позиціонуючи себе як захисника Церкви та релігійних почуттів своїх громадян (пізніше, в РФ з'явилася окрема стаття "за образу почуттів віруючих" – 24). Так само, як це зробив Качинській.

"Тітушки", протести, телебачення

Акція протесту в Польщі / Фото ECFR

Після закликів Качинського хулігани та інші націоналістично налаштовані люди почали бити протестувальників, особливо жінок на маршах за аборти. Це шокує, але "ПіС" фліртували з цією частиною суспільства роками. І це дійсно нагадує "тітушок" та Україну доби Януковича. Під час Майдану у 2014, вони атакували майданівців, змішуючись з мирним натовпом та провокуючи сутички.

У Польщі вони отримали таке саме ім'я. Політичний клімат дозволяє таку жорстоку поведінку. До того ж, Качинський нещодавно став віце-прем'єром з питань безпеки, а отже – може переслідувати супротивників організовано. Опозиція вважає таке рішення "верхом цинізму". В Росії та Білорусі, протести часто зустрічають суворою брутальністю. Поліція не має мети встановлювати порядок чи захищати мітинги, лише сіяти страх та захищати режим.

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Тим часом в Польщі іноді буває інакше: після наказу лідера "Права та Справедливості" розігнати акцію жінок та дівчат, міністр внутрішніх справ та шеф поліції відмовились його виконувати. Це дає надію – ще є червоні лінії, за які влада поки що не хоче переступати. На акціях можна часто почути про "пекло для жінок", у яке уряд перетворює Польщу.

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Цікаво, що голова Конституційного Суду країни, Юлія Пшилембська, живе в Берліні, бо її чоловік – Посол Польщі в Німеччині. Там вона насолоджується усіма європейськими свободами, і прибуває до Варшави лише щоб ухвалювати рішення, які позбавляють жінок прав.

Знову ж таки, це нагадує Росію, де чиновники створюють та підтримують для громадян атмосферу, де можна задихнутися. Але люблять відправляти своїх дітей жити чи вчитися за кордоном.

Польске державне телебачення TVP давно отримало нікнейм "TVPiS", бо повністю контролюється державою та фактично є її машиною пропаганди. Вони навіть відкрито крадуть ідеї з Росії! У 2014 році, цей канал повторював мантру про "захоплення влади фашистами" у Києві.

А нинішні протести в Польщі називає "лівим фашизмом". Також часто можна почути історії про "дітей, яких продали гомосексуалістам". Звісно, агресія проти ЛГБТ дуже резонує з Росією, але там вона набула вже статусу законів. Дуже іронічно, бо уряд "ПіС" взагалі-то ставиться до Росії презирливо. Але все одно копіює її найгірші звички з внутрішньої політики.

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Якщо попередні уряди намагалися покращити відносини з Кремлем, підтримувати права людини в Білорусі та демократичні зміни в Україні, то "ПіС" більше свариться через історію.

У відповідь противники влади теж вчаться у своїх східних партнерів. Білоруські та польскі жінки обмінювалися досвідом ефективного протесту та казали "тепер це війна". Деякі перемоги вже здобуто: рішення про аборти відкладено урядом.

Нові вибори до парламенту відбудуться аж у 2023 році, тож протест – майже единий інструмент для будування демократії, який ще лишився. Але може стати ще гірше. На відміну від Білорусі та Росії, вибори в Польщі не відзначаються масовими затриманнями, фальсифікаціями, відправкою опонентів до в'язниці та брутальністю копів.

Але шлях, обраний владою показує, що цього не можна виключати. Ти стаєш тим, що ти ненавидиш. У цьому сенсі, Польща просувається доволі добре.