Польща може перетворитися на Росію: як і чому це відбувається
Процеси в Польщі, відзначає у своєму матеріалі Європейський центр міжнародних відносин, все більше нагадує російські. Також присутні спільні риси з Україною та Білоруссю.
Звичайний осінній вечір. На вулиці збираються люди і марширують з гаслами та закликами про відставку уряду. А потім їх починають бити, а поліції ніде не видно. Що це – флешбек до Києва-2014? Може Мінськ або Москва? Ні, це Варшава – столиця п'ятої за розмірами країни ЄС.
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Поляки були злі, бо Конституційний суд щойно скасував майже всі аборти в країні. 24 канал переклав матеріал Європейського Центру з Міжнародних Відносин, щоб подивитись, як Польща стає Росією.
"Право і справедливість": церква – це влада
Анджей Дуда та Папа Римський Франциск / Фото FT
Спочатку була близькість з авторитарною Угорщиною Віктора Орбана. Ярослав Качінський, лідер партії "Право і Справедливість" (або ПіС) завжди любив бути "в клубі" Орбана. В ньому, лідери-націоналісти кидали виклик Брюсселю. Але це очевидні порівняння.
У тому як ПіС трактує демократію, керує державною машиною, дивиться згори вниз на своїх громадян та антагонізує їх, намагається душити протести – проглядається тактика Росії, Білорусі або України до 2014 року. Навіть швидкий огляд дій польского уряду показує, як вони наслідують авторитарних пострадянських керманичів.
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Коли "ПіС" отримали владу у 2015 році, вони майже відразу взяли під контроль судову систему. Останні акції протесту були викликані рішенням найвищого суду – Конституційного. але протестувальники більш ніж впевнені – накази прийшли від партії. Така картина різко нагадує про Росію або Білорусь (та й Україну більшою мірою – 24), де суди є залежними. Мало хто вірить, що суди над противниками Путіна чи Лукашенко проходять без відома та участі цих лідерів.
Він також закинув, що протестувальники були підготовлені та натреновані, а їх головна мета – знищити Польщу. Тут можна зловити дежавю, бо в РФ та Білорусі мітинги часто критикують як проплачені або інспіровані Заходом. Так і в Польщі: Захід зображається ворогом, щоб підірвати легітимність протестів.
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В Росії Церква це частина державної машини / Фото Foreign Policy
Формально Росія – секулярна держава, але її Православна Церква дуже сильно з нею пов'язана. Тож на практиці, розділення майже немає. За останнє десятиліття, РПЦ активно захищає консервативні цінності.
Знаменитий суд над групою Pussy Riot у 2012 році – яскрава цьому демонстрація. Перформанс був націлений більше на президента Путіна ніж на саму РПЦ. Але лідер Росії втрутився, позиціонуючи себе як захисника Церкви та релігійних почуттів своїх громадян (пізніше, в РФ з'явилася окрема стаття "за образу почуттів віруючих" – 24). Так само, як це зробив Качинській.
"Тітушки", протести, телебачення
Акція протесту в Польщі / Фото ECFR
Після закликів Качинського хулігани та інші націоналістично налаштовані люди почали бити протестувальників, особливо жінок на маршах за аборти. Це шокує, але "ПіС" фліртували з цією частиною суспільства роками. І це дійсно нагадує "тітушок" та Україну доби Януковича. Під час Майдану у 2014, вони атакували майданівців, змішуючись з мирним натовпом та провокуючи сутички.
У Польщі вони отримали таке саме ім'я. Політичний клімат дозволяє таку жорстоку поведінку. До того ж, Качинський нещодавно став віце-прем'єром з питань безпеки, а отже – може переслідувати супротивників організовано. Опозиція вважає таке рішення "верхом цинізму". В Росії та Білорусі, протести часто зустрічають суворою брутальністю. Поліція не має мети встановлювати порядок чи захищати мітинги, лише сіяти страх та захищати режим.
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Тим часом в Польщі іноді буває інакше: після наказу лідера "Права та Справедливості" розігнати акцію жінок та дівчат, міністр внутрішніх справ та шеф поліції відмовились його виконувати. Це дає надію – ще є червоні лінії, за які влада поки що не хоче переступати. На акціях можна часто почути про "пекло для жінок", у яке уряд перетворює Польщу.
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Цікаво, що голова Конституційного Суду країни, Юлія Пшилембська, живе в Берліні, бо її чоловік – Посол Польщі в Німеччині. Там вона насолоджується усіма європейськими свободами, і прибуває до Варшави лише щоб ухвалювати рішення, які позбавляють жінок прав.
Польске державне телебачення TVP давно отримало нікнейм "TVPiS", бо повністю контролюється державою та фактично є її машиною пропаганди. Вони навіть відкрито крадуть ідеї з Росії! У 2014 році, цей канал повторював мантру про "захоплення влади фашистами" у Києві.
А нинішні протести в Польщі називає "лівим фашизмом". Також часто можна почути історії про "дітей, яких продали гомосексуалістам". Звісно, агресія проти ЛГБТ дуже резонує з Росією, але там вона набула вже статусу законів. Дуже іронічно, бо уряд "ПіС" взагалі-то ставиться до Росії презирливо. Але все одно копіює її найгірші звички з внутрішньої політики.
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У відповідь противники влади теж вчаться у своїх східних партнерів. Білоруські та польскі жінки обмінювалися досвідом ефективного протесту та казали "тепер це війна". Деякі перемоги вже здобуто: рішення про аборти відкладено урядом.
Нові вибори до парламенту відбудуться аж у 2023 році, тож протест – майже единий інструмент для будування демократії, який ще лишився. Але може стати ще гірше. На відміну від Білорусі та Росії, вибори в Польщі не відзначаються масовими затриманнями, фальсифікаціями, відправкою опонентів до в'язниці та брутальністю копів.
Але шлях, обраний владою показує, що цього не можна виключати. Ти стаєш тим, що ти ненавидиш. У цьому сенсі, Польща просувається доволі добре.
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