Польща продовжила арешт ексглави Укравтодору Новака
У Варшаві 15 жовтня суд продовжив тимчасовий арешт ексголови Укравтодору Славоміра Новака. Посадовець ще 3 місяці проведе в польському СІЗО.
Окрім того, Окружний суд Варшави продовжив арешт ще одного обвинуваченого у справі – Яцека П. Щодо Новака, то він оскаржить рішення суду, повідомляє PAP.
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Суд врахував подання прокуратури щодо продовження тимчасового арешту моєму підзахисному. Захист подасть апеляцію це рішення. Мій клієнт не визнає звинувачень, висунутих проти нього,
– заявив адвокат Новака Антоній Каня-Сенявський.
Зазначимо, що Яцек П. проведе під вартою 2 місяці. Він також планує оскаржити це в суді.
Що відомо про Славоміра Новака
- 22 липня Новака взяли під варту у Польщі.
- Проти нього ведуть два розслідування – в Україні та Польщі.
- Колишнього міністра транспорту Польщі, а потім голову Укравтодору звинувачують в корупції.
- За даними слідства, Новак вчиняв злочини в той час, коли обіймав посаду голови Укравтодору.
- Підозру вручили ще 5 особам – 2 громадянам Польщі, іноземцю, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору, а також ексрадниці в.о. голови Укравтодору.