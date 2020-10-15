У Варшаві 15 жовтня суд продовжив тимчасовий арешт ексголови Укравтодору Славоміра Новака. Посадовець ще 3 місяці проведе в польському СІЗО.

Окрім того, Окружний суд Варшави продовжив арешт ще одного обвинуваченого у справі – Яцека П. Щодо Новака, то він оскаржить рішення суду, повідомляє PAP.

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Суд врахував подання прокуратури щодо продовження тимчасового арешту моєму підзахисному. Захист подасть апеляцію це рішення. Мій клієнт не визнає звинувачень, висунутих проти нього,

– заявив адвокат Новака Антоній Каня-Сенявський.

Зазначимо, що Яцек П. проведе під вартою 2 місяці. Він також планує оскаржити це в суді.

Що відомо про Славоміра Новака