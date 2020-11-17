У бюджеті Євросоюзу передбачено 750 мільярдів євро для фонду відновлення країн після коронакризи. Однак Польща та Угорщина остерігаються, що грошей вони не отримають.

Євросоюз має претензії до Польщі та Угорщини щодо верховенства закону – дотримання демократичних стандартів, закріплених у рамковій угоді ЄС, пише BBC. Тому ці країни остерігаються, що можуть не отримати фінансування на відновлення економіки після коронакризи.

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Річ у тім, що у бюджетному пакеті ЄС на 2021 – 2027 роки вказано: виділення грошей кожній країні залежить від дотримання верховенства закону. Через цей пункт Польща та Угорщина пішли на конфронтацію з рештою членів ЄС.

У підсумку у понеділок, 16 листопада, посли 27 країн-членів ЄС під час саміту у Брюсселі не змогли ухвалити бюджет.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ще перед самітом писав канцлерці Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Еммануелю Макрону, що пункт про верховенство закону "ставить під загрозу довіру" між державами-членами ЄС.

Так само і прем'єр Польщі Матеуш Моравецький погрожував накласти вето на бюджет ЄС, якщо там залишиться пункт про верховенство закону. В польському уряді його вважають "радикальним обмеженням суверенітету".

Попри все це канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що "дотримання принципів верховенства закону є абсолютною необхідністю".

Адже ЄС роздає країнам-членам дуже великі гроші, і тільки верховенство закону гарантує, що їх витратять справедливо й ефективно.

Водночас представник Німеччини Себастіан Фішер зауважив, що хоч 2 країни виступили проти одного з пунктів бюджетного пакета, щодо суті багаторічного плану ЄС погодилися усі.

Нагадаємо, країни ЄС ще у липні 2020 погодили бюджет в 1,1 трильйона євро на 2021 – 2027 роки задля стимулювання економіки, яка постраждала від пандемії COVID-19.