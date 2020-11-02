Польська нафтогазова компанія PGNiG попросила у російського "Газпрому" переглянути ціни на газ. Раніше країни підписали контракт на постачання блакитного палива.

Ямальський контракт Польща та Росія підписали ще у 1996 році. Про це повідомляє пресслужба PGNiG.

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Згідно з угодою, кожна зі сторін раз на три роки може ініціювати перегляд цінових умов постачання.

Що відомо про Ямальський контракт:

Востаннє угоду продовжили у 2010 році. Вона передбачає поставки щороку до Польщі приблизно 10 мільярдів кубометрів газу.

Згідно з формулою "бери або плати", яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку не менш ніж 8,7 мільярда кубометрів газу.

Контракт сплине лише у 2022 році.

Раніше Польща оштрафувала російський "Газпром" на 7,6 мільярда доларів за будівництво газопроводу "Північний потік-2". Штраф винесено за порушення антимонопольного законодавства Польщі.

Як на це відреагували у Росії

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що багатомільярдний штраф, який Польща наклала на російського газового монополіста "Газпром", особливо не позначиться на подальших відносинах країн.

Навряд чи можна припустити, що щось може позначитися на їхньому стані ще більш негативно. В цілому відносини перебувають не на належному рівні,

– сказав Пєсков.

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