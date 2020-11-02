Польща вимагає від російського "Газпрому" знизити ціни на газ
Польська нафтогазова компанія PGNiG попросила у російського "Газпрому" переглянути ціни на газ. Раніше країни підписали контракт на постачання блакитного палива.
Ямальський контракт Польща та Росія підписали ще у 1996 році. Про це повідомляє пресслужба PGNiG.
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Згідно з угодою, кожна зі сторін раз на три роки може ініціювати перегляд цінових умов постачання.
Що відомо про Ямальський контракт:
- Востаннє угоду продовжили у 2010 році. Вона передбачає поставки щороку до Польщі приблизно 10 мільярдів кубометрів газу.
- Згідно з формулою "бери або плати", яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку не менш ніж 8,7 мільярда кубометрів газу.
- Контракт сплине лише у 2022 році.
Раніше Польща оштрафувала російський "Газпром" на 7,6 мільярда доларів за будівництво газопроводу "Північний потік-2". Штраф винесено за порушення антимонопольного законодавства Польщі.
Як на це відреагували у Росії
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що багатомільярдний штраф, який Польща наклала на російського газового монополіста "Газпром", особливо не позначиться на подальших відносинах країн.
Навряд чи можна припустити, що щось може позначитися на їхньому стані ще більш негативно. В цілому відносини перебувають не на належному рівні,
– сказав Пєсков.
Як "Північний потік-2" розділив світову спільноту
- У 2015 році Росія розпочала будівництво газопроводу через Балтійське море в обхід України. Якщо "Північний потік-2" таки добудують, то Україна щороку втрачатиме до 3 мільярдів доларів.
- Станом на 2020 рік будівництво "Північного потоку-2" завершили на понад 90%. Однак через санкції США газопровід поки не можуть добудувати.
- Завершення будівництва чекає Німеччина. Однак через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, канцлерка Ангела Меркель заявила, що Німеччина може зупинити роботу над "Північним потоком-2".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що схвалює ідею відмови від "Північного потоку-2". Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен підтримала заяву Німеччини про можливу зупинку будівництва газопроводу. Посадовиця наголосила, що завжди була проти "Північного потоку-2".
- Очільник польського уряду Матеуш Моравецький заявив: енергетична солідарність ЄС вимагає зупинити роботу над "Північним потоком-2".
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