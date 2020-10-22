У Польщі суд визнав незаконними аборти у випадку загрози для життя дитини
Конституційний суд Польщі визнав аборти незаконними навіть у тому випадку, коли існує загроза життю дитини. Суд наголосив, що кожна людина, навіть ще ненароджена, має право на життя.
Подання до КС ініціювали 119 депутатів. Серед них були представники і владної політсили "Право і справедливість", яку очолює Ярослав Качинський. Про це мовиться у повідомленні Onet.
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За яких обставин у Польщі ще дозволені аборти
- якщо вагітність спричинило зґвалтування;
- якщо вагітність спричинив інцест;
- якщо вагітність становить загрозу здоров'ю та життю матері.
За останні роки такі випадки становили лише 2% причин усіх абортів, які зробили на території Польщі.
Що сказала очільниця КС
Глава КС Юлія Пржилебська розповіла, що аборти суперечать конституційним правам людини.
Положення, яке легалізує євгенічну практику в галузі права на життя ненародженої дитини і робить право на життя ненародженої дитини залежним від її здоров'я, несумісне з конституцією,
– наголосила Пржилебська.
Реакція Європи
Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що день прийняття такого рішення є "сумним для прав жінок".
Сьогоднішнє рішення Конституційного суду означає аборти підпільно/за кордоном для тих, хто може собі дозволити, і ще більше випробування для всіх інших,
– застерегла комісарка.
На думку Міятович, рішення суду є підставною для заборони майже всіх абортів у Польщі, що є прямим порушенням прав людини.