Конституційний суд Польщі визнав аборти незаконними навіть у тому випадку, коли існує загроза життю дитини. Суд наголосив, що кожна людина, навіть ще ненароджена, має право на життя.

Подання до КС ініціювали 119 депутатів. Серед них були представники і владної політсили "Право і справедливість", яку очолює Ярослав Качинський. Про це мовиться у повідомленні Onet.

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За яких обставин у Польщі ще дозволені аборти

якщо вагітність спричинило зґвалтування;

якщо вагітність спричинив інцест;

якщо вагітність становить загрозу здоров'ю та життю матері.

За останні роки такі випадки становили лише 2% причин усіх абортів, які зробили на території Польщі.

Що сказала очільниця КС

Глава КС Юлія Пржилебська розповіла, що аборти суперечать конституційним правам людини.

Положення, яке легалізує євгенічну практику в галузі права на життя ненародженої дитини і робить право на життя ненародженої дитини залежним від її здоров'я, несумісне з конституцією,

– наголосила Пржилебська.

Реакція Європи

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що день прийняття такого рішення є "сумним для прав жінок".

Сьогоднішнє рішення Конституційного суду означає аборти підпільно/за кордоном для тих, хто може собі дозволити, і ще більше випробування для всіх інших,

– застерегла комісарка.

На думку Міятович, рішення суду є підставною для заборони майже всіх абортів у Польщі, що є прямим порушенням прав людини.

Зверніть увагу! Польські закони щодо абортів є одними із найсуворіших у Європі. Місцеві консерватори неодноразово намагалися повністю заборонити аборти.