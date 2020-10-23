У Польщі вводять жорсткі карантинні обмеження через масштабний спалах COVID-19 у країні. Так, уряд Польщі вже прийняв рішення про переведення навчальних закладів на дистанційку, закриття ресторанів, кафе та барів.

Жорсткий карантин у Польщі вводять поки на 2 тижні. Коли цей термін мине, рішення переглянуть. В залежності від епідситуації карантин або посилять ще більше, або ж послаблять обмеження. Про це інформує TVN24.

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Ресторани, кафе і бари не зможуть працювати так, як раніше. Вони можуть пропонувати лише їжу і напої тільки на виніс,

– пояснив заборону для закладів громадського харчування прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

Окрім того, вводиться заборона збиратися у групах, що складаються з понад 5 осіб, якщо не йдеться про членів однієї сім'ї.

Також школярів відправляють на дистанційне навчання. Досі навчальні заклади відвідували лише учні 1 – 3 класів, інші школярі навчалися дистанційно. Дітям до 16 років буде заборонено перебування на вулиці без супроводу дорослих з 8:00 до 16:00.

Тим часом людям, віком від 70 років рекомендують залишатися вдома, щоб уникнути зараження.

"Ситуація залишається складною, динамічною. Ми повинні діяти рішуче. Нас дуже турбує темп приросту, його потрібно зупинити", – пояснив рішення про введення локдауну Моравецький.

Жорсткий карантин вводиться на два тижні з можливістю продовження з урахуванням ситуації з коронавірусом. Якщо теперішні заходи не дадуть результату, то уряд Польщі не виключає закриття кордонів та інші радикальні дії.