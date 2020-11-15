Російська влада проводить інформаційні кампанії проти Польщі. Все для того, щоб послабити імідж держави на міжнародній арені, зокрема у Європейському Союзі та НАТО.

Росія хоче, аби Польщу асоціювали з країною, яка постійно створює проблеми в Євросоюзі, а також несе загрозу стабільності через свою русофобську політику. Про це в інтерв'ю Сyberdefence24 розповів прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

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Росія проводить скоординовані інформаційні кампанії проти Польщі, використовуючи безліч багатомовних каналів зв'язку,

– заявив Жарин.

За його словами, Росія також використовує проросійські кола в різних країнах світу для поширення пропаганди.

Наклепи Росії проти Польщі

Жарин розповів, що низка впливових російських ЗМІ на основі кількох індивідуальних коментарів користувачів Інтернету під статтею на сайті Gazeta Wyborcza заявляла, що Польща планує напасти на Калінінградський район. Тоді з’явилося кілька публікацій про те, що Варшава готується анексувати цю територію весною.

Це б означало що дії Польщі можуть призвести до великого військового конфлікту. За словами прессекретаря міністра, такі дії Росії показують, що держава хоче представити Варшаву, як заворушника, мовляв, союзники мають ставитися до неї з певною недовірою.

Зверніть увагу! Для того, щоб зменшити вплив російської пропаганди, у Польщі проводять освітні заходи. Зокрема влада оприлюднює випадки дезінформації.

Жарин також зауважив, що проблему поширення фейків активно обговорюють у Євросоюзі. Однак, боротьбу з дезінформацією ЄС не веде. Це завдання для держав-членів.