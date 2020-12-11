У сусідній Польщі вибухнув скандал через вантажівку, на якій український водій розмістив великий банер з написом "Бандера". Перевізник вибачився за дії свого працівника, заявивши, що не має стосунку до пропаганди будь-якої ідеології. Самого водія покарали.

Скандал виник після того, як вантажівку сфотографували в Італії. Про це повідомляє видання Onet.

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Що відомо про інцидент

Водій транспортної компанії Свентокшиського воєводства здійснював міжнародні рейси на польських реєстраційних номерах.

На лобовому склі вантажівки він розмістив великий банер з прізвищем Бандера.

Фуру сфотографували в Італії.

Світлина потрапила в мережу і відразу викликала резонанс у польських ЗМІ.

Як відреагував перевізник

У компанії заявили, що нічого про банер не знали і безапеляційно відмежувалися від пропаганди будь-якої ідеології, зокрема, і тої, з якою був пов'язаний Бандера.

Ми розуміємо серйозність ситуації. Ми не терпимо таких дій. Ми перепрошуємо всіх, хто постраждав від цієї ситуації. Водій був притягнутий до відповідальності. Ми відреагували відразу після отримання інформації,

– заявив перевізник у фейсбуці.

Як саме покарали водія, у компанії не зазначили. Але у доказ того, що скандального банера на фурі вже немає, до допису прикріпили відповідну фотографію.

Чому поляки погано ставляться до Бандери

Поляки звинувачують Степана Бандеру у трагедії на Волині, яка сталася у 1943 році. Це один із найбільш кривавих епізодів українсько-польського конфлікту за часів Другої світової війни За їхніми підрахунками, під час цієї трагедії загинуло щонайменше 35 тисяч поляків, з українського боку – лише кілька тисяч. В Україні ж подібних підрахунків не проводили.

Для українців Степан Бандера є національним героєм, який боровся за незалежність держави. Його діяльність стала важливою частиною українського національно-визвольного руху 20-го століття, а його ім’я стало одним із символів цього руху.