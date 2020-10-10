У Польщі через спалах COVID-19 вводять "години літніх людей": що це означає
У Польщі через складну ситуацію з COVID-19 вводять обмеження для людей похилого віку. Відтепер вони зможуть вирішувати свої справи поза межами дому від 10:00 до 12:00.
Нові правила набудуть чинності 15 жовтня. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє wpolityce.pl.
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Ми наполегливо закликаємо людей похилого віку залишатися вдома. Я хочу сказати, що сьогодні ми вводимо години для людей похилого віку – як і навесні, з 10:00 до 12:00,
– наголосив Моравецький.
За словами прем'єра, молодь потрапляє до лікарні з коронавірусом або помирає від нього набагато рідше.
Яка ситуація з COVID-19 у Польщі
- У Польщі щодня фіксують нові рекорди за кількістю заражених коронавірусом.
- За добу 9 жовтня COVID-19 там зафіксували у 5 300 осіб.
- Через різкий спалах коронавірусу уряд вводить нові обмеження для всіх категорій громадян. Зокрема, з 10 жовтня носіння масок в громадських місцях є обов'язковим.
Статистика заражень COVID-19 у Польщі