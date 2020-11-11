У Польщі під час святкування Дня незалежності відбулися сутички з поліцією: фото, відео
Під час святкування Дня незалежності у Варшаві 11 листопада попри заборону масових заходів прихильники правих сил вийшли на протест. Мітингувальники жбурляли у правоохоронців петарди, через що ті застосували сльозогінний газ. Внаслідок сутичок є постраждалі.
Через коронавірусні обмеження учасники Маршу незалежності мали пересуватися на авто. Однак до них приєдналася велика група людей, які йшли вулицею з прапорами Польщі і петардами. Про це повідомляє Тvn24.pl.
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Під час маршу, недалеко від Понятовського моста, учасники запустили кілька петард у вікно квартири, де висіла символіка ЛГБТ-спільноти. У квартирі виникла пожежа. Учасники акції скандували "Наша цивілізація – наші правила".
У Варшаві через мітингувальників сталася пожежа у квартирі: дивіться відео
Згодом почались сутички з правоохоронцями, оскільки ті закликали протестувальників розійтися, бо акція була несанкціонована. Мітингувальники на таку вимогу правоохоронців жбурляли у них каміння та петарди.
Пізніше біля Національного музею група людей намагалася прорватися через встановлені поліцією бар'єри, правоохоронці відповіли перцевим газом.
У Польщі прихильники правих сил вийшли на протест: відео
У МВС Польщі розповіли, що в сутичках постраждали декілька поліцейських.
У Польщі на День незалежності трапилися сутички з поліцією: дивіться відео
У Варшаві на День незалежності сталися сутички з поліцією / Фото Perepichka News
У Польщі прихильники правих сил вийшли на протест / Фото Perepichka News
У Польщі поліція застосувала сльозогінний газ до протестувальників / Фото tvn24.рІ
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