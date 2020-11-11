Під час святкування Дня незалежності у Варшаві 11 листопада попри заборону масових заходів прихильники правих сил вийшли на протест. Мітингувальники жбурляли у правоохоронців петарди, через що ті застосували сльозогінний газ. Внаслідок сутичок є постраждалі.

Через коронавірусні обмеження учасники Маршу незалежності мали пересуватися на авто. Однак до них приєдналася велика група людей, які йшли вулицею з прапорами Польщі і петардами. Про це повідомляє Тvn24.pl.

До теми Силовики у Вірменії затримали понад 130 людей, серед них є представники опозиції

Під час маршу, недалеко від Понятовського моста, учасники запустили кілька петард у вікно квартири, де висіла символіка ЛГБТ-спільноти. У квартирі виникла пожежа. Учасники акції скандували "Наша цивілізація – наші правила".

У Варшаві через мітингувальників сталася пожежа у квартирі: дивіться відео

To jest ten Bóg, Honor i Ojczyzna? To jest ten patriotyzm? To idiotyzm, prostactwo, nacjonalizm i wandalizm. Panowie spowodowali pożar w mieszkaniu. To jest właśnie prawdziwe i bezpośrednie zagrożenie dla polskich rodzin. #NIEdlanacjonalizmu #11listopada pic.twitter.com/CVDdr6fH9c — Igor Wojciechowski (@I_Wojciechowski) November 11, 2020

Згодом почались сутички з правоохоронцями, оскільки ті закликали протестувальників розійтися, бо акція була несанкціонована. Мітингувальники на таку вимогу правоохоронців жбурляли у них каміння та петарди.

Пізніше біля Національного музею група людей намагалася прорватися через встановлені поліцією бар'єри, правоохоронці відповіли перцевим газом.

У Польщі прихильники правих сил вийшли на протест: відео

У МВС Польщі розповіли, що в сутичках постраждали декілька поліцейських.

Місто абсолютно законно діє, тому що це незаконні збори,

– сказала працівниця міськради Варшави Кароліна Галецька.

У Польщі на День незалежності трапилися сутички з поліцією: дивіться відео



У Варшаві на День незалежності сталися сутички з поліцією / Фото Perepichka News



У Польщі прихильники правих сил вийшли на протест / Фото Perepichka News



У Польщі поліція застосувала сльозогінний газ до протестувальників / Фото tvn24.рІ