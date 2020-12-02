У польському місті Озімек під час будівельних робіт загинув громадянин України. На чоловіка впала залізобетонна конструкція сходів.

Смерть констатували рятувальники, що прибули на місце події. Про це заявив пресофіцер Пожежної служби Опольського воєводства Лукаш Новак, повідомляє Укрінформ.

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Що відомо про інцидент

Залізобетонну конструкцію сходів переміщували за допомогою підйомного крана. Зрештою вона зірвалася з тросів і впала просто на українця.

Причини трагедії з'ясовують поліція, прокуратура і Державна інспекція праці,

– мовиться в повідомленні.

Також речник Пожежної служби Опольського воєводства зазначив, що рятувальникам повідомили про трагедію о 07:35 за київським часом. Наразі інформації про особу загиблого українця – немає.

Довідка. Згідно з інформацією Головного статистичного управління РП, на кінець 2019 року в Польщі перебувало 1,3 мільйона українців.