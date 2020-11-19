44-річний українець помер одразу після того, як поліцейські Бжезини Лодзького воєводства у Польщі вдягнули на нього наручники. За хвилину перед цим правоохоронці застосували до чоловіка електрошокер.

Подробиці смерті українця, який приїхав до Польщі на заробітки, повідомляє "Лодзький щоденник". Всі обставини загибелі чоловіка розслідують прокурори.

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За словами правоохоронців, інформації про те, через що саме помер чоловік, наразі немає.

Не дотримався карантину

Як стверджують прокурори, причини смерті українця зможуть назвати патологоанатоми після розтину. Тож, наразі казати про те, що саме дії копів призвели до загибелі українця, не можна.

10 листопада він приїхав до Польщі аби працювати на будівництві. Чоловіка посадили до обов'язкового карантину, але він його порушував.

Затримували чоловіка через те, що він нібито намагався потрапити до одного з будинків місцевих жителів. Правоохоронці кажуть, що українець агресивно поводився та кидав у них важкі предмети. Коли ж він нібито витягнув із кишені ніж, копи застосували газовий балончик та використали електрошокер.

Заробітчанин із Тернопільщини

Справа загиблого перебуває на контролі у консулів. Вони стверджують, що померлий приїхав до Польщі з Тернопільської області. Родині українця вже повідомили про трагедію.