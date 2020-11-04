Влада Польщі посилила карантинні обмеження 4 листопада. Після того, як в країні зареєстрували більш ніж 24 тисячі інфікованих.

Посиленні карантинні обмеження увійдуть в дію 7 листопада та триватимуть щонайменше до 29 числа цього ж місяця, повідомляє TVN 24.

До теми Польща наближається до колапсу: лише за одну добу виявили понад 24 тисячі хворих на COVID-19

Які додаткові обмеження ввели у Польщі

Закриють кінотеатри, театри, галереї та установи культури.

Готелі прийматимуть лише тих гостей, які перебувають у відрядженні.

У торгових центрах закриють більшість магазинів. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та пункти обслуговування.

У магазинах площею менше ніж 100 квадратних метрів допускатиметься 1 покупець на 10 квадратних метрів, у більших магазинах – 1 покупець на 15 квадратних метрів.

Якщо раніше учні 1 – 3 класів могли відвідувати школу, то тепер на дистанційне навчання переходять і вони. Відповідно, для старшокласників дистанційне навчання теж продовжили до кінця листопада.

Зазначимо, що нині Польща повідомила про 24 692 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Окрім цього, за останню добу померло 373 людини. Це найвищі показники від початку пандемії.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький попередив громадян, що "листопад буде найважчим місяцем" та закликав їх залишатися вдома. Натомість учасників демонстрацій проти обмеження абортів він закликав протестувати в мережі.

Заповненість лікарень у Польщі: країна наближається до колапсу медичної системи

У польських лікарнях нині лікуються 18 654 хворих на COVID-19. Натомість у країні для пацієнтів з коронавірусом виділено всього 27,1 тисяч ліжок. 1 625 хворих під'єднані до апаратів ШВЛ. Це при тому, що по всій країні є всього 2 000 таких апаратів.

3 листопада міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський представив третю версію урядової стратегії боротьби з пандемією COVID-19. В ній передбачається як і розширення ліжкового фонду, так і збільшення кількості ізоляторів для тих людей, яким не потрібна госпіталізація, але вони не можуть лікуватись вдома.

Від початку пандемії у Польщі зареєстрували 439 536 хворих на коронавірус. 6475 з них померли, але 168 960 змогли подолати хворобу.