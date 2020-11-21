У Польщі з 28 листопада послаблять карантинні обмеження через коронавірус. Зокрема, у країні дозволять роботу торгових центрів та різноманітних магазинів.

Водночас усі заклади будуть вимушені дотримуватися найжорсткіших карантинних обмежень. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає газета Rzecz Pospolita. Зауважте У Польщі з'явились спеціальні автобуси для хворих на коронавірус: фото Якщо якийсь торговий центр чи магазин порушить епідеміологічні норми, його відразу закриють. Спортивні зали, кінотеатри, театри та концертні зали залишатимуться на карантині щонайменше до 27 грудня. Що відомо про коронавірус у Польщі Від початку карантину у країні зафіксували понад 840 тисяч заражених коронавірусом.

Померли понад 13 тисяч інфікованих.

Станом на 21 листопада у Польщі закриті усі магазини (окрім продовольчих крамниць).

Усі навчальні заклади перейшли на дистанційний режим навчання.

Також у країні заборонені масові заходи, на яких понад 5 людей.