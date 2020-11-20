У посольстві України в Польщі підтвердили загибель українського громадянина у Лодзькому воєводстві. Поліція застосувала проти нього спецзасоби і чоловік помер. Українські дипломати кажуть, що правоохоронці проводять розслідування.

Українець поводив себе агресивно, – посольство

За попередньою інформацією, українець прибув до Польщі на роботу, проте порушив умови карантину та вийшов на вулицю. Про це розповів в коментарі Інтерфакс-Україна перший секретар з консульських питань посольства України в Польщі Дмитро Горбань.

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У дипвідомстві зазначили, що чоловік начебто поводив себе агресивно і навіть намагався увірватись в чужий дім. Після цього й викликали поліцію.

Поліція застосувала спецзасоби і після їх застосування, коли на нього вже одягнули кайданки, він втратив свідомість. Викликали швидку допомогу, проте, на жаль, життя врятувати не змогли,

– сказав Горбань.

Прокуратура проводить внутрішнє розслідування

Польська поліція та прокуратура проводять розслідування обставин загибелі українського громадянина. Для прозорості слідчих дій справу передають з прокуратури міста в іншу, проте досі ще не вирішили – у яку.

Коли будуть результати розтину, стане зрозуміло, що стало причиною смерті і це врахують у розслідування,

– зауважив представник посольства.