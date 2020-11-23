У Польщі відкрили командування армійського корпусу США: воно перше в Європі
У Польщі відкрили командування п’ятого армійського корпусу США. Воно дозволить збільшити присутність американських військовослужбовців до понад 5 тисяч.
Присутність передового командування на польській землі, є гарантією, яка утримає потенційного агресора. Про це повідомили на сайті міністерства оборони Польщі.
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Перша подібна структура в Європі
У відомстві зазначили, що понад 200 американських солдатів служитимуть в місті Познань.
З Познані п'ятий корпус буде командувати сухопутними військами США, які діють на східному фланзі НАТО,
– зазначив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Командування п'ятого армійського корпусу США в Польщі буде єдиною структурою такого рівня, яку розгорнули в Європі.
Які основні завдання
Основними завданнями американського корпусу військових буде:
- координація і контроль сухопутних військ США в Європі;
- оперативне планування;
- співпраця і синхронізація сил США з військами інших країн НАТО.
Відкриття командування армійського корпусу США: що передувало
- У Варшаві 15 серпня глава Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак та державний секретар США Майкл Помпео підписали угоду між Польщею і США про розширення співпраці у сфері оборони.
- Президент Польщі Анджей Дуда 15 жовтня ратифікував угоду. Вона передбачала створення Передового командування п'ятого армійського корпусу США в Польщі.
- Також угода передбачала можливість подальшого збільшення присутності збройних сил США в Польщі та організації масштабніших військових навчань армії США.
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