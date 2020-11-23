У Польщі відкрили командування п’ятого армійського корпусу США. Воно дозволить збільшити присутність американських військовослужбовців до понад 5 тисяч.

Присутність передового командування на польській землі, є гарантією, яка утримає потенційного агресора. Про це повідомили на сайті міністерства оборони Польщі.

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Перша подібна структура в Європі

У відомстві зазначили, що понад 200 американських солдатів служитимуть в місті Познань.

З Познані п'ятий корпус буде командувати сухопутними військами США, які діють на східному фланзі НАТО,

– зазначив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Командування п'ятого армійського корпусу США в Польщі буде єдиною структурою такого рівня, яку розгорнули в Європі.

Які основні завдання

Основними завданнями американського корпусу військових буде:

координація і контроль сухопутних військ США в Європі;

оперативне планування;

співпраця і синхронізація сил США з військами інших країн НАТО.

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