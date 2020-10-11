На горі Монастир, що неподалік Перемишля в Польщі, ще в січні вандали зруйнували могилу воїнів УПА. Тоді розтрощили могильну плиту, внаслідок чого вона розсипалась на декілька частин. Нині на її місці вже стоїть нова плита.

Про відновлення могили на горі Монастир повідомляє видання Укрінформ.

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На попередній могильній плиті був напис українською: "вони полягли за Україну". Також там були казані імена й дати народження 62 загиблих воїнів Української повстанської армії.

Втім вандали пошкодили цю плиту у 2015 році. Вже в січні 2020 року її повністю знищили. Не чіпали лише хрести, якими також прикрашена могила.

Нова гранітна плита дещо менша за розмірами й не містить списку всіх загиблих. Натомість там є напис українською і польською мовами: "Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах у ніч з 2 на 3 березня 1945 року".



Нова й стара могильні плити на горі Монастир / Фото Укрінформ

Місце розташування могили воїнів УПА в Польщі: карта