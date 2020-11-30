У Польщі взяли під варту українця, який намагався вбити двох співгромадян
Районний суд Ряшова у Польщі арештував на 3 місяці 19-річного українця Олександра Ситтника. Його підозрюють у тому, що в ніч на 27 листопада він нібито намагався вбити двох інших громадян України.
19-річному українцю інкримінують спробу подвійного вбивства. Відтак, суд вирішив застосувати щодо підозрюваного запобіжний засіб у вигляді арешту до 26 лютого 2021 року у зв’язку з побоюванням його втечі. Про це повідомляє Укрінформ.
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Після скоєння злочину юнак втік, але коли його оголосили в розшук, він здався в руки правоохоронцям. Українець визнав свою провину і дав свідчення у прокуратурі.
Хлопцеві загрожує від 8 до 25 років ув’язнення або довічне ув’язнення.
Двоє постраждалих від нападу українців віком 19 та 21 років перебувають у лікарні, стан одного з них є важким.
Що ще відомо про напад українця на співгромадян у Польщі:
- Внаслідок нападу постраждали двоє студентів з України.
- Обоє хлопців отримали ножові поранення. У лікарню їх доставили у важкому стані.
- Інцидент нібито трапився в орендованій квартирі, де жили троє українців.
- Олександр Ситник був третім жителем цієї квартири. Тож з метою встановити його імовірну причетність до нападу поліція оголосила його в розшук.
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