Районний суд Ряшова у Польщі арештував на 3 місяці 19-річного українця Олександра Ситтника. Його підозрюють у тому, що в ніч на 27 листопада він нібито намагався вбити двох інших громадян України.

19-річному українцю інкримінують спробу подвійного вбивства. Відтак, суд вирішив застосувати щодо підозрюваного запобіжний засіб у вигляді арешту до 26 лютого 2021 року у зв’язку з побоюванням його втечі. Про це повідомляє Укрінформ.

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Після скоєння злочину юнак втік, але коли його оголосили в розшук, він здався в руки правоохоронцям. Українець визнав свою провину і дав свідчення у прокуратурі.

Хлопцеві загрожує від 8 до 25 років ув’язнення або довічне ув’язнення.

Двоє постраждалих від нападу українців віком 19 та 21 років перебувають у лікарні, стан одного з них є важким.

Що ще відомо про напад українця на співгромадян у Польщі: