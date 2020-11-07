У Польщі зафіксували найбільшу кількість нових хворих на COVID-19 за добу
Кількість хворих на COVID-19 у Польщі невпинно зростає. За минулу добу у країні зафіксували черговий рекорд – 27 875 нових випадків інфікування.
Водночас за минулу добу у Польщі померли 349 осіб. Про це повідомляє МОЗ Польщі.
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Найбільше інфікованих виявили у таких воєводствах:
- Сілезькому (адміністративний центр Катовіце) – 4290,
- Мазовецькому (Варшава) - 2998,
- Великопольському (Познань) – 2451,
- Малопольському (Краків) – 2450.
За даними польського МОЗ, безпосередньо від COVID-19 померли 49 осіб, а 300 – від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.
Коронавірус у Польщі: статистика
- Упродовж останньої доби у Польщі зробили майже 67 тисяч тестів, від початку пандемії COVID-19 – майже 5,2 мільйона. Для порівняння в Україні за весь час карантину зробили 3,3 мільйона тестів.
- Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад півмільйона осіб, більше як 7,6 тисячі померли. Вилікувалися вже понад 200 тисяч осіб.
- У лікарнях Польщі наразі перебувають 20 249 осіб. Підключені до апаратів ШВЛ 1 813 осіб з коронавірусною інфекцією.
Актуально В Україні виявили понад 10 тисяч нових хворих на COVID-19, загалом 450 934 випадків
Як Польща бореться з COVID-19
Від 7 листопада у Польщі запроваджуються нові обмеження через пандемію коронавірусу:
- закриваються заклади культури й торгівлі (крім аптек, продовольчих магазинів),
- учні 1 – 3 класів шкіл навчатимуться дистанційно.
Станом на 5 листопада вся Польща перебуває у червоній зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як 5 осіб.
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