Кількість хворих на COVID-19 у Польщі невпинно зростає. За минулу добу у країні зафіксували черговий рекорд – 27 875 нових випадків інфікування.

Водночас за минулу добу у Польщі померли 349 осіб. Про це повідомляє МОЗ Польщі.

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Найбільше інфікованих виявили у таких воєводствах:

Сілезькому (адміністративний центр Катовіце) – 4290,

Мазовецькому (Варшава) - 2998,

Великопольському (Познань) – 2451,

Малопольському (Краків) – 2450.

За даними польського МОЗ, безпосередньо від COVID-19 померли 49 осіб, а 300 – від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Коронавірус у Польщі: статистика

Упродовж останньої доби у Польщі зробили майже 67 тисяч тестів, від початку пандемії COVID-19 – майже 5,2 мільйона. Для порівняння в Україні за весь час карантину зробили 3,3 мільйона тестів.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад півмільйона осіб, більше як 7,6 тисячі померли. Вилікувалися вже понад 200 тисяч осіб.

У лікарнях Польщі наразі перебувають 20 249 осіб. Підключені до апаратів ШВЛ 1 813 осіб з коронавірусною інфекцією.

Актуально В Україні виявили понад 10 тисяч нових хворих на COVID-19, загалом 450 934 випадків

Як Польща бореться з COVID-19

Від 7 листопада у Польщі запроваджуються нові обмеження через пандемію коронавірусу:

закриваються заклади культури й торгівлі (крім аптек, продовольчих магазинів),

учні 1 – 3 класів шкіл навчатимуться дистанційно.

Станом на 5 листопада вся Польща перебуває у червоній зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як 5 осіб.