У Польщі жінки знову протестували через заборону абортів
У центрі Варшави ввечері 23 листопада близько десятка демонстрантів перекрили в'їзні ворота до будівлі міністерства освіти. Деякі протестувальниці прикували себе до воріт. Акцію організував рух "Страйк жінок".
Що відбувалося у Варшаві
Протестувальниці також заблокували рух транспорту у столиці, зокрема на Лазенківській трасі. Про це повідомляє Рolskie radio.
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Жінки закликали до відставки міністра освіти Пшемислава Чарнека. Нещодавно він заявив, що вчителі не повинні брати участь у акціях протесту проти закону щодо абортів.
За даними ЗМІ, правоохоронці затримали кількох учасниць протесту.
Заборона абортів у Польщі: головне
- 22 жовтня Конституційний суд Польщі постановив, що аборт через дефекти плоду суперечить основному закону.
- Так, у державі встановили правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності.
- Після цього у Варшаві та всій країні жінки вийшли на акції протесту.
- Згодом президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволеними у разі так званих летальних дефектів плоду.
- Водночас це не стосується синдрому Дауна.
- На протестах у Польщі затримали десятки людей. Між демонстрантами та правоохоронцями систематично виникали сутички.
- Детальніше про протести у Польщі – читайте тут.
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