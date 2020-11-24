У центрі Варшави ввечері 23 листопада близько десятка демонстрантів перекрили в'їзні ворота до будівлі міністерства освіти. Деякі протестувальниці прикували себе до воріт. Акцію організував рух "Страйк жінок".

Що відбувалося у Варшаві

Протестувальниці також заблокували рух транспорту у столиці, зокрема на Лазенківській трасі. Про це повідомляє Рolskie radio.

Читайте також Сила жінки: польський Vogue випустив номер, присвячений боротьбі за аборти 18+

Жінки закликали до відставки міністра освіти Пшемислава Чарнека. Нещодавно він заявив, що вчителі не повинні брати участь у акціях протесту проти закону щодо абортів.

За даними ЗМІ, правоохоронці затримали кількох учасниць протесту.

Зверніть увагу! Масштабний протест через заборону абортів відбувся у Варшаві 18 листопада. Тоді на вулиці польської столиці вийшли сотні протестувальників. Поліція використовувала проти демонстранців сльозогінний газ і силу. Між демонстрантами та правоохоронцями виникали сутички.

Заборона абортів у Польщі: головне