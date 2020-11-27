У польському місті Познань у результаті застосування небезпечного інструмента постраждали 2 українських студентів. Наразі вони перебувають у лікарні у важкому стані.

Деталі інциденту

Польські поліцейські ще не затримали винних у нападі на студентів. Про це розповів працівник пресслужби поліції Жешува Адам Шельонг, повідомляє Укрінформ.

До теми У жахливій ДТП у Польщі загинули дві українки: фото

Надзвичайна ситуація сталася близько 4 години ночі (за київським часом – 24 канал). Поліція на місці встановила, що в результаті застосування небезпечного інструмента поранено двох молодих чоловіків: громадян України віком 19 та 21 рік,

– розказав Шельонг.

Що кажуть польські ЗМІ

Водночас за інформацією Rmf24, інцидент трапився 26 листопада у квартирі, яку орендували 3 студентів з України. Одного з них знайшли непритомного всередині помешкання, іншого – з численними ножовими пораненнями біля квартири. У самому помешканні виявили сліди бійки.

Наразі правоохоронці встановлюють, чи трапилася між студентами бійка та куди подівся третій хлопець.

У Генеральному консульстві України в Любліні заявили, що вже знають про надзвичайну подію.