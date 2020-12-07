Усе більше українців, використовуючи фальшиві візи Польщі з дозволом на працевлаштування, переїжджають в Німеччину, Чехію і країни Скандинавії. При чому заробляють на цьому злочинні угруповання в Польщі.

Наплив нелегальних українських іммігрантів до Німеччини нібито "триває роками", а їх заробітки там у 2 –2,5 рази вищі, ніж в Польщі, і в 5 разів більші, ніж в Україні. Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на дані прикордонних служб Польщі й Німеччини.

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Це явище, за інформацією польського ЗМІ, посилилося упродовж останніх місяців, коли через пандемію COVID-19 безвізовий рух між Польщею і Німеччиною був зупинений.

З березня Берлін відкрив свій ринок праці для кадрів з-за меж ЄС. Але візи він й надалі видає дуже рідко. Щоб їх отримати, потрібно знати німецьку мову.

Відтак, багато українців розглядають Польщу як транзитну країну. Вони намагаються в'їхати на її територію, щоб звідти продовжити рух далі.

Їдуть в основному в Німеччину. Ризикують навіть знаючи, що якщо їх спіймають на нелегальній роботі, вони не зможуть пізніше знову приїхати,

– розповіла прессекретар Надоджаньского відділу прикордонної служби Польщі Йоанна Конєчняк.

Затримання у Німеччині

Українців затримують також в Німеччині. Приміром, банда, якою керували німці й поляки, через агенції з тимчасового працевлаштування, за пів року перевезла в Німеччину 82 людей. Під час обшуків поліція виявила ще 44 працівники з фальшивими документами громадян ЄС. Такі "оборудки" повинні були принести банді 1,5 мільйони євро.

Поліція Німеччини веде також розслідування у справі про 1,4 тисячі випадків нелегального проживання й працевлаштування в країні. У більшості цих випадків йдеться про жінок з України, яких найняли на роботу за посередництва польських фірм на українській території.

"Українські трудові мігранти дедалі частіше намагаються в'їхати і працювати в цих країнах на підставі польських робочих віз чи навіть звичайних дозволів на роботу. Для працевлаштування в Європі використовують фальшиві дозволи на роботу, фальшиві паспорти Румунії чи Угорщини або чеські робочі візи", – розповів директор рекрутингової агенції Gremi Personal Томас Богдевич.

За якою схемою виїжджають українці

Кількість людей, яких у Польщі спіймали з фальшивими документами, зросла на 100%. Таку інформацію подали у звіті Головного управління Прикордонної служби країни.

Станом на вересень були затримані 1 023 людей з несправжніми дозволами на проживання чи перетин кордону Польщі. Приміром, у 2019 році за аналогічний період таких випадків було 584.

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Весь процес заснований на польських документах саме тому, що їх легко отримати, пише ЗМІ. А організована злочинність цим користується.

Так, з 2008 року Варшава схвалила спрощену процедуру працевлаштування людей з сусідніх країн. Достатньо надати так звану заяву про намір найняти на роботу іноземця. Такий документ видається на пів року. Якщо потрібно лишитися в Польщі на довше, то треба подати заявку на візу і дозвіл на роботу. І цю схему останнім часом почали використовували як шлях в Західну Європу.

За даними компанії Personal Service, 40% українців шукають роботу в Німеччині, де вони могли б заробити в двічі більше, ніж у Польщі.

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