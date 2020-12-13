Польські фермери вийшли на акцію протесту у ніч з 12 на 13 грудня. Влаштували страйк просто перед будинком віцепрем'єра та лідера правлячої партії "Право та справедливість" Ярослава Качинського.

Під час акції на вулицю викинули овочі, яйця, м'ясо та тушу свині. Про це мовиться на сторінці громадської організації Agrounia у фейсбуці.

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Причина протесту

Фермери незадоволені політикою влад під час боротьби із пандемією коронавірусу.

Це наша "вдячність" Качинському за те, що він не піклувався про польських фермерів,

– заявив організатор акції протесту Міхал Колодзейчак.

На їхню думку, політика уряду змушує фермерів продавати свою продукції за заниженими цінами. Наприклад, вони продають яйця за 15 грошів, тоді як у магазинах вони можуть коштувати понад 1 злотого.

Всього на протест приїхало приблизно 60 машин із продуктами. Більшість із них мали польські прапори.



Протестувальники принесли тушу свині / Фото Agrounia



У Польщі аграрії незадоволені політикою влади / Фото Agrounia



Протест фермерів / Фото Agrounia

До слова. Це вже не перший протест фермерів у Варшаві. Востаннє вони заблокували перехрестя кількох вулиць у центрі столиці.