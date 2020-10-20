Польський фітнес-клуб перетворили у релігійний заклад: усе через карантин
У Кракові у фітнес-центрі Atlantic Sports Fitness відкрили релігійний гурток. Усе для того, щоб продовжити роботу закладу під час карантинних обмежень.
Гурток в одному з відділів закладу тепер має назву "Церква здорового тіла". Про це повідомили керівники фітнес-центру на сторінці у фейсбуці.
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У такий спосіб представники фітнес-клубу вирішили обійти карантинні обмеження, які обмежують роботу салонів краси, спортивних закладів, готелів тощо. Вони заявили, що тренери запрошують усіх на "особливі релігійні заходи".
Оскільки заняття з фітнесу не можуть функціонувати, в нашому клубі розпочинаються релігійні зібрання,
– йдеться у дописі.
Також керівництво висловило незадоволення тим, що в Польщі закривають місця, де люди дбають про здоров'я і дотримуються усіх санітарних норм. Вони заявили, що наразі борються не лише за здоров'я, але й за виживання та робочі місця.
Карантин у Польщі: що відомо
- Польський уряд у жовтні 2020 року посилив карантинні обмеження через значну кількість випадків зараження на COVID-19.
- Станом на 20 жовтня 2020 року в країні виявлено майже 193 тисячі випадків захворювання. Від початку пандемії померли понад 3700 осіб.
- У містах червоної зони учні середньої школи повністю перейшли на дистанційне навчання.
- Роботу фітнес-центрів не заборонили, але зменшили дозволену кількість відвідувачів. Під час тренувань відстань між людьми має бути не меншою за 1,5 метра.