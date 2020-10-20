У Кракові у фітнес-центрі Atlantic Sports Fitness відкрили релігійний гурток. Усе для того, щоб продовжити роботу закладу під час карантинних обмежень.

Гурток в одному з відділів закладу тепер має назву "Церква здорового тіла". Про це повідомили керівники фітнес-центру на сторінці у фейсбуці.

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У такий спосіб представники фітнес-клубу вирішили обійти карантинні обмеження, які обмежують роботу салонів краси, спортивних закладів, готелів тощо. Вони заявили, що тренери запрошують усіх на "особливі релігійні заходи".

Оскільки заняття з фітнесу не можуть функціонувати, в нашому клубі розпочинаються релігійні зібрання,

– йдеться у дописі.

Також керівництво висловило незадоволення тим, що в Польщі закривають місця, де люди дбають про здоров'я і дотримуються усіх санітарних норм. Вони заявили, що наразі борються не лише за здоров'я, але й за виживання та робочі місця.

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