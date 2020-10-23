У Полтаві, яка перебуває в червоній зоні за рівнем епідемічної небезпеки, карантинні заходи вирішили не посилювати. Навпаки, деякі обмеження 23 жовтня навіть зняли.

Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Про це заявив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота на своїй фейсбук-сторінці. Актуально В Україні оновили карантинні зони: які регіони потрапили у червоний список Як діятиме карантин у Полтаві У місті працюватиме громадський транспорт, ринки, торгівельні центри, фітнес-центри, салони краси. Ба більше, до роботи зможуть повернутись навіть кінотеатри.

Шамота запевнив, що "після виборів усе також працюватиме". Водночас він звернувся до місцевих жителів із проханням дотримуватися правил протиепідемічної безпеки. Дивіться звернення Олександра Шамоти до жителів Полтави: Зверніть увагу! За минулу добу у Полтаві зафіксували 221 новий випадок COVID-19. З початку карантину підтверджено 3 956 випадків, 1083 полтавці одужали. Лікування на стаціонарі продовжують 112 мешканців міста, амбулаторно – 2716. За час епідемії 45 людей померли.

Обмеження карантинних зон / Інфографіка 24 каналу