Червона зона не стала на заваді: у Полтаві місцева влада послабила карантин
У Полтаві, яка перебуває в червоній зоні за рівнем епідемічної небезпеки, карантинні заходи вирішили не посилювати. Навпаки, деякі обмеження 23 жовтня навіть зняли.
Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Про це заявив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота на своїй фейсбук-сторінці.
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Як діятиме карантин у Полтаві
- У місті працюватиме громадський транспорт, ринки, торгівельні центри, фітнес-центри, салони краси. Ба більше, до роботи зможуть повернутись навіть кінотеатри.
- Шамота запевнив, що "після виборів усе також працюватиме". Водночас він звернувся до місцевих жителів із проханням дотримуватися правил протиепідемічної безпеки.
Дивіться звернення Олександра Шамоти до жителів Полтави: