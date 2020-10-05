Полтава відмовилась посилювати карантин, попри помаранчеву зону: деталі
Згідно з новими правилами карантинного зонування, Полтава потрапила у помаранчеву зону. Попри це, міська влада відмовилась посилювати карантин.
У своєму відеозверненні виконувач обов'язків мера Полтави Олександр Шамота пояснив, що людям необхідно заробляти на прожиття і годувати свої сім'ї.
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Він закликав заклади торгівлі, обслуговування та фітнес-клуби працювати у звичайному режимі. Місто не зважатиме на встановлені урядом обмеження.
Жодних компенсаторів ні підприємствам, ні міському бюджету держава не пропонує,
– зауважив Шамота.
Він сказав, що через останні події із зонуванням місцева влада вирішила захистити людей – запровадили кабінет безоплатної юридичної допомоги. "Якщо на вас складають протокол за порушення карантину, звертайтесь – ми оскаржимо його в суді", – запевнив Шамота.
Також він звернувся до водіїв громадського транспорту та закликав їх продовжувати роботу, адже "місто повинно допомогти людям спокійно доїхати до роботи".
Новий розподіл України на карантинні зони
- Нове епідемічне зонування почало діяти з 5 жовтня 2020 року. Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Відповідно, у кожній зоні діють інші карантинні обмеження.
- До червоної зони віднесли 2 міста: Тернопіль та Канів, що на Черкащині. Більше про те, як розділили міста по зонах – читайте тут.
- МОЗ визначає рівень загрози у містах за такими показниками: заповненість ліжок, тестування, рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.