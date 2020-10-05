Згідно з новими правилами карантинного зонування, Полтава потрапила у помаранчеву зону. Попри це, міська влада відмовилась посилювати карантин.

У своєму відеозверненні виконувач обов'язків мера Полтави Олександр Шамота пояснив, що людям необхідно заробляти на прожиття і годувати свої сім'ї.

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Він закликав заклади торгівлі, обслуговування та фітнес-клуби працювати у звичайному режимі. Місто не зважатиме на встановлені урядом обмеження.

Жодних компенсаторів ні підприємствам, ні міському бюджету держава не пропонує,

– зауважив Шамота.

Він сказав, що через останні події із зонуванням місцева влада вирішила захистити людей – запровадили кабінет безоплатної юридичної допомоги. "Якщо на вас складають протокол за порушення карантину, звертайтесь – ми оскаржимо його в суді", – запевнив Шамота.

Також він звернувся до водіїв громадського транспорту та закликав їх продовжувати роботу, адже "місто повинно допомогти людям спокійно доїхати до роботи".

Новий розподіл України на карантинні зони

Нове епідемічне зонування почало діяти з 5 жовтня 2020 року. Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Відповідно, у кожній зоні діють інші карантинні обмеження.

До червоної зони віднесли 2 міста: Тернопіль та Канів, що на Черкащині. Більше про те, як розділили міста по зонах – читайте тут.

МОЗ визначає рівень загрози у містах за такими показниками: заповненість ліжок, тестування, рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.

Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу