Смертельна ДТП сталася на центральній вулиці Полтави ввечері 16 листопада. Патрульні, перебуваючи на службі, збили пішохода.

Внаслідок зіткнення чоловік отримав не сумісні з життям тілесні ушкодження. Він помер у кареті швидкої, повідомляє poltavske.tv.

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Наразі на місці події працюють слідчі, які встановлюють всі обставини інциденту.

Що відомо про смертельну аварію за участю поліції у Полтаві

​​За попередніми даними, ДТП сталася в той час, коли патрульні їхали у напрямку виїзду з міста. Службова Skoda Rapid збила пішохода, який раптово для водія вибіг на проїзну частину. Від сильного удару головою о лобове скло, а також внаслідок падіння чоловік отримав численні ушкодження.

Лікарі, які прибули на місце інциденту, намагалися врятувати йому життя, але під час реанімаційних заходів постраждалий помер.

Місце, де чоловік намагався перейти дорогу, не було для цього призначене. Саме тому, скоріш за все, патрульних можуть визнати не винними.

Офіційних коментарів події від поліції Полтави наразі немає.